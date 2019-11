Okoskamerákkal kapnák el a szemetelőket Óbudán

Mobilkamerák és intelligens szoftverek segíthetik a jövőben a közterület-felügyelet munkáját Óbudán, 2020-ban pedig drónokat is bevethetnek a szemetelés megfékezésében, írja a Ripost. A lapnak Rácz Ferenc Péter, az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatójától úgy tudja, az okoskamerás módszert már tesztelték is, és ha a szükséges beszerzések megtörténtek, kb. fél év múlva el is kezdhetik alkalmazni azt.

Az új szoftver képes arra, hogy felismerje a gyanús mozgásokat. Amikor behajtanak vagy belépnek adott területekre vagy bizonyos tipikus mozgáskombinációkat észlel a szoftver, riasztja az operátort, aki rögtön tud intézkedni, segítséget hívni.

Mint írják, ilyen tipikus mozgásnak számít a verekedés, a nagyobb csoportosulás, a gépkocsikba nézegetés, illetve autófeltörés, a nyílt láng és az is, ha valaki átmászik a kerítésen. Óbuda-Békásmegyeren jelenleg fixen hat operátor figyeli a kihelyezett térfigyelőket, egyikük rendőr. Az operátorok 24 órában követik a kameraképeket. Nemcsak innen értesülnek a szabálysértésekről: lakossági bejelentést is gyakran kapnak.

Fotó: Index

Az okoskamerák megjelenése nemcsak Óbudán várható: a Szitakötő projekt keretében a jövőben országosan 35 ezer intelligens szoftveres kamerát vetnek majd be.