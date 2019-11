Türkizkék, maró szagú folyadék festette meg a Duna vizét Újpestnél

Mint olvasónk írja, 1981-ben kezdett kenuzni a Dunán, rendszeresen szokott evezni az újpesti szakaszon.

Hétfő reggel 8 óra után a Marina part előtt eveztem el, amikor azt vettem észre, hogy a folyó vize büdös, maró szagú, türkizkék folyadékká változott. Ösztönösen középre húzódtam, féltem beleevezni, mert nem akartam, hogy rám fröccsenjen vagy kimarjon az anyag. Ilyet, vagy hasonlót én még élővízben sosem láttam. Nagyon durva szennyezés volt, és bár hozzászoktam a Dunán sok mindenhez, de ez kiverte a biztosítékot.

– emlékezett vissza.

Róbert azt látta, hogy egy befolyón keresztül nagy mennyiségű, élénk színű folyadék zúdul ki. Semmi köze nem volt sem szennyvízhez, sem olajhoz. Annyira felháborodott, hogy felhívta a 112-t, és bejelentette a környezetszennyezést.

Mint mondta, visszaevezett a helyszínre, ahol fél órával később a szennyeződés már jóval kisebb területű volt, a befolyó víz is sokkal lassabban csordogált, de még színes volt. A katasztrófavédők csak ezután érkeztek meg. A folyadék azonban még ekkor is egyértelműen látszott. Időközben a vízi rendőrök is befutottak, ekkor még ők is látták a hajójukból a part menti színes vizet.

Mint kiderült, a szennyeződésről egy horgász videófelvételeket is készített:

Maró szagú, türkizkék anyag folyik a Dunába

Olvasónk szerint elképzelhető, hogy a folyadéknak az építőiparhoz lehet valami köze. A befolyótól pár száz méterre ugyanis komoly építkezések vannak, és lehet, hogy valami maradék épületgépészeti savtól, vegyszertől vagy festéktől akartak megszabadulni.

Megkerestük a katasztrófavédelmet az ügyben, ahol kérdésünkre azt válaszolták, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági szakemberei hétfőn délelőtt, lakossági bejelentésre a Fővárosi Csatornázási Művek szakembereivel közösen szemlét tartottak a Duna Marina-parti részén. A helyszíni vizsgálatok szerint a folyó vize egy csapadékvíz-kivezetőnél elszíneződött, de veszélyes anyag határérték feletti szennyezését nem mutattak ki. Az FCSM Zrt. mintát vett, annak elemzése folyamatban van.

Kerestük az FCSM-et is, ahol elmondták, hogy a vízből vett minta elemzése még folyamatban van.