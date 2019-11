Kamugyógyító, vezérigazgató és bukott polgármester is rástartolt Szepezdre

Már-már paródiába illő az, ami az alig négyszáz lakosú Balatonszepezden zajlik: míg az őszi önkormányzati választáson egyetlen ember sem akarta vezetni a települést és emiatt aztán nem is választottak a helyiek polgármestert, a december 8-ra kitűzött időközi polgármester-választáson tizennégyen is pályáznak erre a posztra. Igaz, a többségük nem helybéli.

Vissza tudnám hívni? Éppen azt intézem, hogy bejelentkezzem ide állandóra

– mondta a telefonban Chabada Béla, amikor felhívtam. Chabada egyike annak a tizennégy embernek, aki december 8-án megméretteti magát az időközi polgármester-választáson Balatonszepezden.

A faluban azért kellett időközi választást kiírni, mert az októberi önkormányzati választáson senki nem indult a polgármesteri címért, még az akkor hivatalban lévő polgármester, Sebestyén László sem. Még a kampány alatt próbáltuk kideríteni ennek az okát, nem sok sikerrel. Az derült csak ki, hogy bár nem túl nagy, alig négyszáz fős a település, de meglehetősen széthúzó lakosokkal, sokak szerint ezért nem akart újrázni Sebestyén. Mások pedig akkor még nem tolongtak a pozícióért.

Nem tudni, hogy az Index videójának a hatására-e, mindenesetre a videó megjelenése után sorra bukkantak fel azok az emberek, akiknek meggyőződésük, hogy alkalmasak lennének a település vezetésére.

A tizennégy nyilvántartásba vett polgármester-jelölt közül csak hárman vannak azok, akik hosszú évek óta, életvitelszerűen élnek a településen.

Egyikük Sándor Gyuláné korábban alpolgármesterként tevékenykedett, de Selmi Gábort és Hegyiné Havasi Valériát is jól ismerik a településen, utóbbi a helyi könyvtárat vezeti. És bár a listán találtunk még egy helyi lakost, Illés Mihályt, de úgy tudjuk, ő mindössze egy éve költözött Balatonszepezdre.

A többiek kívülállók, igaz, nem egynek közülük van valamilyen kötődése a faluhoz.

"Még nem voltam polgármester és testületi tag sem, ez az első alkalom hogy indulok választáson" - ezt már egy másik jelölt, Tánczos Róbert magyarázta az Indexnek. A Kaposváron született férfi nem él Szepezden, de mint mondta, anyai ágon kötődik a faluhoz. "Szepezden a Petőfi utcában éltem és iskolába is itt jártam. Szepezdről elkerülve a nagyszülői ház eladása után látogatóba és nyaralni jártam vissza. Egy éve fogalmazódott meg bennem a szándék, hogy visszaköltözök Szepezdre" - válaszolta, amikor arról kérdeztem, milyen kötődése van a településhez. Tánczos azért szeretne polgármester lenni, mert visszaköltözik a faluba és úgy érzi, alkalmas lenne annak vezetésére. "A legfontosabb, hogy kommunikáljak az itt élőkkel. Elérhető legyek a számukra. Az ajtóm nyitva áll bárki előtt" - felelte, amikor arról kérdeztük, polgármesterként mi lenne neki a legfontosabb.

Azzal nem tudok mit kezdeni, hogy sok önjelölt lett mellettem

- mondta Tánczos, hozzátéve: ő nem ismeretlen az ott élők között. Nem ő az egyetlen nem szepezdi, akit zavar a sok "önjelölt" jelölt. Hasonló véleményen van Csathó Ábel is, aki annak sem örül, hogy az országos sajtó felkapta ezt a szerencsétlen helyzetet, mert ennek köszönhetően szerinte "elárasztották Balatonszepezdet azok a szerencselovagok, akiknek semmi közük a faluhoz, és nem ismerik a hely sajátosságait", másrészt "így Szepezd nem akként a békés, gyönyörű kis faluként vonul be a köztudatba, mint ami valójában".

Ahogy Tánczos, úgy Csathó sem él a faluban életvitelszerűen, csak nyaralni szokott ott, de ígéri, ha megválasztják, azonnal odaköltözik. "Azért nem indultam október 13-án, mert ennek a falunak volt egy polgármestere, aki alkalmas volt ennek a pozíciónak a betöltésére, nekem pedig szépen haladt az életem Budapesten. Mindannyian túl későn tudtuk csak meg, hogy a polgármester úr nem vállalja az újabb ciklust" - magyarázta az Indexnek a a Budapesti Corvinus Egyetemen vállalkozásfejlesztés és szociológiai végzett jelölt, akit - miután egy helyi Facebook-csoportban - valaki bírálta, amiért csak fotózkodik és pózol a kampány alatt, az édesapja védett meg.

"Balatonszepezd jelenleg szerencsére abszolút rendben van, égető problémái nincsenek - persze infrastrukturális fejlesztésekre mindig szükség van - lásd csatornázás folytatása -, egyetlen kivétellel. Ez az egész környék életét megkeserítő vaddisznó-kérdés" - állítja Csathó, aki szerint az illetékes vadásztársaság évek óta nem hajlandó a megfelelő vadgazdálkodásra.

A cikk elején már említett Chabada Béla híradástechnikus, korábban biztonsági őrként dolgozott, jelenleg nincs munkája. Ő az Index megkeresésére azt mondta, hogy a faluban mindenki ismeri őt és szerinte a 14 jelöltből vele együtt legfeljebb négy jelöltnek van esélye a győzelemre.

A jelöltek között bukkantunk rá dr. Bocskov Petrov Jordánra, aki a Facebook-oldala szerint a Maximus Zrt. vezérigazgatója, ez egy budapesti ingatlanos cég. Bocskov egyelőre annyiban tűnik ki a többi jelölt közül, hogy készített egy online elérhető fejlesztési térképet és oda várja a helyiek javaslatait. Ő is a vaddisznóveszélyt helyezte kampányának fókuszába, egy friss bejegyzése szerint napi szintűvé vált a vaddisznó veszély, ezért kezdeményezte a Veszprém megyei Vadászati Hatóságnál és a megyei rendőrkapitányságnál a szepezdi vaddisznók befogását és az állomány ritkítását.

A jelöltek között van Tóth Zoltán László, akit breaktáncos körökben Sagi néven ismernek. Őróla sokan azt híresztelik, hogy kuruzsló. Mindennek alapja egy 2016-ban kirobbant sztori, amit a BBC egyik oknyomozó műsora készített. A BBC ugyanis valóban leleplezett egy magyar kuruzslót, aki több mint egymillió forintnak megfelelő fontért húzott le olyan briteket, akik elhitték, hogy egy speciális tréninggel képes az autizmust okozó lelki traumákat kikezelni az érintettekből. Ahogy akkor írtuk, ez a tudomány jelen állása szerint egészen nonszensz állítás, az autizmus nem így működik.

Tóth akkor úgy került képbe, hogy a a Stabil Pont Technológia néven ismert tréninget ő fejlesztette ki, a nyilvános Facebook-profilja szerint repülőgép-műszerész technikus. A Szkeptikus Társaság annak idején kiderítette, hogy Tóth Zoltán futtatja az Eporta című magazint is, ami különféle ezoterikus csodagyógymódok mellett a szcientológia tanainak terjesztésében is részt vesz.

Kerestük Tóthot is, de mivel nem reagált a megkeresésünkre, ezért az egyik helyi Facebook-csoportban kifejtett megnyilvánulása alapján tudtunk meg róla többet. "A Globális Nézőpont Országos Szövetség alapítója és elnöke vagyok, aminek egyik tagja Sarud (Tiszató) felvirágoztatója, Kücsön Gyula, akivel együtt dolgozom és van már referencia egy ekkora falu felvirágoztatására" - írta ebbe a csoportba, amikor valaki felvetette, mennyire fontos, hogy a leendő polgármesternek jó kapcsolatai legyenek. Tóth le is dobta az atombombát, ezt írta:

Nagyon jóban vagyok Horváth Csabával , aki ma a 14. kerület polgármestere lett, és van szepezdi kötődése.

A Globális Nézőpont Országos Szövetségről szinte semmit nem találtunk a neten, csak az alapításról szóló bírósági végzést, amiből kiderül, hogy a sarudi székhelyű szervezet egyik célja az autisztikus tünetű gyerekek fejlesztésében szerzett tapasztalatok ismertetése.

Tóth egyébként a breaktáncos gyökereit sem tagadja le, sőt, megemlíti, hogy ő a Magyar Breaktánc Szövetség alapítója és alelnöke is egyben. Hozzászólásából kiderül, hogy a szepezdiek akár igazi focisztárokat is láthatnak majd élőben, ha rá szavaznak: "Szintén jóban vagyok Mari Zoliékkal, akik szepezden vitték a Vidám Harcsát, és miután kinn focizik a gyermekük Barcelónában , így tudunk partnerprogramokat csinálni futballban. Dabasra már bevitték a Barca Escolat."

Tóth azt is írta, hogy "1991-óta benne voltam a showbussinnessbe, így ha rendezvény vagy fellépőre van szükség talán nekem a legkönnyebb ezt megoldanom", de azt is megtudták a helyiek, hogy Pécelen saját völgye van. És nem csak focistákat, sztárokat tudna Balatonszepezdre vinni, hanem a hagyományőrzést is. "Gyerekkoromban Apajpusztán nőttem fel és fontos a hagyományőrzés , amit onnan ide is le tudok hozni" - írta. Állítása szerint a Redbull külső marketingjét is vitte, így csapatépítő tréningeket is szervezne a településre, ismert üzletemberek a partnerei. Állítása szerint "a pesti Amerikai egyetem" dékánja is a partnere, de az nem derül ki, hogy milyen Amerikai egyetem van Pesten, hacsak nem a CEU-ra gondolt.

A jelöltek között szerepel egy olyan név is, aki már az országos sajtóban is többször szerepelt, legutóbb azért, mert csalás miatt vádat emeltek ellene. Ő Füzesséri József, Szikszó expolgármestere. Már 1994-2002 között is bent ült a képviselőtestületben, 2006 óta pedig polgármesterként irányította az ország másik felén lévő települést előbb szociként, majd 2010-től függetlenként. Most is elindult, de elvérzett.

Van még három olyan jelölt (Petik Tibor, Szász Péter és Krizsán Kitti), akiről semmit nem tudunk.