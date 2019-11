Alagutakat találtak a járőrök a déli határszakaszoknál

Változatos határátlépési kísérletekről számol be a honlapján rendőrség: azt írják, a határsértők kerítésen átmászva, azt átvágva, sőt, alagutakkal ásva is próbálnak bejutni az országban a déli határszakaszoknál. A két alagutat kézi erővel ásták ki, belső támasztószerkezeteket nem tartalmaztak, így nemcsak készítőikre, de az esetleges használóikra is életveszélyesek voltak.

Fotó: Police.hu / Police.hu

A járatokat a déli határszakaszon szolgálatot ellátó járőrök a Csongrád megyei Ásotthalom és a Bács-Kiskun megyei Csikéria térségében fedezték fel. Az ásotthalmi alagútnál az egyenruhások 44 illegális határsértőt tartóztattak fel, míg a csikériai járatnál sikeres átjutás nem történt.

Erről beszélt a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, ahol említette az alagutat is. Azt mondta: megszaporodtak a határátlépési kísérletek - 2019-es évben összesen 11 808 tiltott határátlépési kísérlet történt, csak az elmúlt héten 1002 eset.