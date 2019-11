Áldozatonként 300 millió forintot kérhetnek a Viking Sigyntől

Áldozatonként egymillió svájci frankot, tehát 300 millió forintot is kérhetnek a bíróságon a Hableányt elsodró Viking Sigyn kapitányától, írja a Ripost. A lap szerint az áldozatok családjai a kártérítést a büntetőeljárástól függetlenül is be tudják nyújtani.

A Hableány kapitányának és matrózának családja már jelezte a kárigényét a hajót üzemeltető Panoráma Deck felé, a Ripost szerint 35-35 millió forintot kértek. Ez viszont csak a munkahelyi baleset miatti kártérítés, a Viking Sigynt üzemeltető svájci cégtől ennél többre számítanak.

Az áldozatok családját képviselő Gulyás Krisztián ebben a svájci szabályok szerint számolnak. A lapnak úgy nyilatkozott, "amennyiben nem sikerül megegyeznünk, és bíróságra kell menjünk, úgy a helyi gyakorlat értelmében áldozatonként egymillió svájci frank, tehát 300 millió forint is kérhető. Ha ezt mindenkinek ki kell fizetnie, akkor nagy bajban lesz a cég. Az pedig csak Jurij C. munkaszerződésén múlik, hogy mindebből mennyit fognak ráterhelni". Októberben ennek az összegnek még csak a harmadát valószínűsítették az ügyvédek, akkor áldozatonként 100 millió forintról volt szó.

A Hableányt üzemeltető Panoráma Deck szintén gondolkodik a kártérítésen, a lap szerint velük már tárgyaltak a Viking Sigynt biztosító társaság emberei.

A kapitány ellen csütörtökön emeltek vádat halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt. A vád szerint a 64 éves férfi nem figyelt kellőképp, és percekig mással foglalkozott, emiatt például nem észlelte, hogy körülbelül öt percig szabad szemmel, és a hajó radarberendezésének képernyőjén, illetve a helymeghatározó adatokat megjelenítő kijelzőn is egyértelműen látható volt a Hableány hajó helyzete, iránya és sebessége. A biztonságos távolságot nem tartotta meg, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést nem adta le.

Május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó 21 óra 4 perc körül összeütközött az előtte haladó Hableánnyal. A városnéző hajó alig hét másodperc alatt süllyedt el, fedélzetén 33 dél-korai turistával és a kétfős magyar személyzettel. A balesetet csak heten élték túl, egy személyt azóta sem találtak meg.