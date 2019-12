Meghalt Gyenes Judith, Maléter Pál özvegye

Türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt Gyenes Judith – tudatta a Népszavával a család.

Gyenes Judith az '56-os mártír, Maléter Pál második felesége volt. 87 éves korában érte a halál.

A Népszava most azt írja, már az esküvőjük sem volt szokásos, a Gyenes család ellenérzései miatt titokban tartották meg 1954-ben, s akár szimbolikusnak is nevezhető, hogy a rendszerből ekkorra már kiábrándult Maléter nemcsak polgári szertartáson vette el Gyenes Judithot, hanem néhány napra rá a házasságot megáldotta egy evangélikus pap is. A Gyenes család aztán megbékélt a férjjel, akit ezredesi rangban ért az 1956-os forradalom, amely egyszerre hozott neki történelmi hírnevet és 1958. június 16-án elkövetkező mártíromságot.

A forradalom után Gyenes Judithot állásából kitették, hosszú ideig csak segédmunkásként és háztartási alkalmazottként dolgozhatott. 1958 őszétől alkalmi munkákból élt, majd éveken keresztül próbált állást találni, mígnem a Pest-Nógrád Megyei Állami Gazdaságok Központjánál alkalmazták.

1982 végétől eladó, majd 1983 júniusától 1985 tavaszáig az ORFI-ban leltárellenőr volt. Közben elvégezte a középfokú könyvtárosképző tanfolyamot. 1985 tavaszán az Orvostörténeti Könyvtárba került, 1992-től az 56-os Intézet könyvtárosa. 1983 júniusától rendszeresen részt vett az ellenzék által szervezett ötvenhatos megemlékezéseken. A TIB alapító tagjaként egyike volt azoknak, akik követelték az ötvenhatos mártírok rehabilitálását és méltó eltemetését.

Hosszú élete végéig hű maradt nemcsak férje, hanem a forradalom eszméjéhez is, e tárgyban előadásokat is tartott diákoknak. Gyenes Judithtal az Index is készített interjút, a többi között az 56-os intézetről, férje emlékéről és a rendszerről.

Gyenes Judith temetéséről később intézkednek.