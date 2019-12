Miniszterelnökség: A törpefrakciók vezetői ma félmillió forinttal keresnek többet a köztársasági elnöknél

Ahogy azt megírtuk, a mostani havi 1,5 millió forint körüli összegről a duplájára, közel 3 millió forintra nőne Áder János fizetése egy friss törvényjavaslat szerint, a törvényjavaslatot Gulyás Gergely kancelláriaminiszter terjesztette be. Már másnap reagált Halász János az erre vonatkozó újságírói kérdésekre: az államfő fizetése tíz éve nem emelkedett, és több olyan országgyűlési képviselő is van, akinek magasabb a fizetése, mint a köztársasági elnöké, mondta.

Az ellenzéki pártok képviselői kritizálták a döntést, és ahogy arról ma beszámoltunk, már csaknem 3 ezren írták alá a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) és a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete által indított, amivel azt akarják elérni, hogy Gulyás Gergely érdemben tárgyaljon velük a szociális szférában dolgozók béremeléséről is: "ha Ön szerint a köztársasági elnök fizetését meg kellett duplázni, tegyen arra is javaslatot, hogy a szociális ágazatban dolgozók fizetését is duplázzák meg!" - írták.

Az ellenzéki kritikákra a Miniszterelnökség részéről egy Gulyás Gergely által jegyzett közleményben reagáltak csütörtökön. A közleményben azt írják:

"Az Országgyűlés elő benyújtott, a köztársasági elnök illetményemelését is tartalmazó javaslat kapcsán az elmúlt napokban ellenzéki képviselők részéről az államfő személyét sértő, megalapozatlan állítások hangzottak el.

A törpefrakciók vezetői ma félmillió forinttal keresnek többet a köztársasági elnöknél. Ez azért van így, mert amikor a képviselői béremelésekről szavazott az Országgyűlés, akkor az ellenzéki képviselők jelentős része is támogatta saját fizetésük megemelését"

- írja Gulyás, majd részletes felsorolás után teszi fel a kérdés:

"Az ellenzéki képviselőcsoportok vezetői, az 5 képviselőből álló Párbeszéd frakcióvezetője Szabó Tímea, a 6 képviselőből álló LMP frakcióvezetője Keresztes László Lóránt, a 8 képviselőből álló DK frakcióvezetője Gyurcsány Ferenc, a 15 képviselőből álló MSZP frakcióvezetője Tóth Bertalan és a 21 képviselőből álló Jobbik frakcióvezetője Jakab Péter saját tevékenységük alapján indokoltnak tartják-e, hogy havonta 500 ezer forinttal többet keresnek, mint a köztársasági elnök?"

Gulyás szerint "a mostani törvénymódosítást támadó szocialista frakció - miután támogatta a képviselői fizetésemeléseket - úgy nyilatkozott, hogy a fizetésemelésük összegét jótékony célra fogják fordítani.