Zughotelt működtethetett Becsó Zsolt fideszes képviselő

Évek óta működhetett feketén a Nagymező utca 66. szám alatt a Becsó Zsolt kormánypárti képviselő cégének tulajdonában lévő apartmanhotel, írja a 24.hu. A portál szerint noha a társasház különböző ingatlanjaiból kialakított szálloda adatok szerint már évek óta működik, e tevékenység egészen most decemberig, tehát a 24.hu kérdezősködéséig ismeretlen volt a kerületi jegyző előtt. Annak ellenére, hogy a legális működéshez szükséges kereskedelmi engedélyt neki kellene kiadnia, csakhogy ilyet a szállodát működtető vállalkozás nem kért korábban.

A cég egyébként az az Ublot Kft., amelynek egyik tulajdonosa a Fidesz Nógrád megyei országgyűlési képviselője, Becsó Zsolt.

A portál úgy bukkant a szálloda nyomára, hogy még ősszel online álláshirdetést adott fel az Ublot Kft., eszerint pedig a „belvárosi, családias hangulatú, boutique szálloda recepciós munkatársat” keresett „versenyképes fizetésért, 12 órás munkakörben”. Az Ublot Becsó legutóbbi vagyonnyilatkozata alapján 50 százalékos tulajdonában áll, a Google utcaképe szerint pedig a BDHA már 2018 júniusában is tárt karokkal várta a vendégeket.

A portál a földtulajdoni adatok alapján arra jutott, hogy Becsó szisztematikusan vásárolta be magát az épületben, az ingatlanszerzés anyagi fedezete egyelőre több kérdést is felvethet. Mára ugyanakkor, az egyik szálláskínáló oldal adatai szerint a BDHA összesen 16 szobával és 34 férőhellyel rendelkezik, saját honlapjuk szerint pedig a szálláshoz reggelit, sőt, reptéri ingyen taxit is biztosítanak a nonstop recepció és takarítás mellett.

Egy kétszemélyes szoba 15–25 ezer forintba kerül éjszakánként, ami a belvárosi fekvést tekintve igen jutányos árnak számít. A recepción egyébként közölték is az újságíróval: