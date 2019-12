27 ügyvédi irodának fizetett százmilliókat Erzsébetváros fideszes vezetése

Bruttó százezer forintos ügyvédi órabér jogi konzultációért, havi 300 ezer forint a kerületi média jogi szempontú figyeléséért. Az új polgármester felmondta az elődje szerződéseit, hiszen csak a hivatal megbízásai 72 milliót vittek el tavaly, és ebben az önkormányzati cégek ügyvédi kiadásai még nincsenek is benne.

12 ügyvédi irodával szerződött a még Vattamány Zsolt vezette erzsébetvárosi önkormányzat, de a kerület saját tulajdonú cégeinek további 15 ügyvédi megbízási szerződése is volt, tudta meg az Index. Az önkormányzat honlapjára feltöltött dokumentumokból a hivatal ügyvédjeinek listája és megbízásuk tárgya is kiderül.

A 12, közvetlenül önkormányzati megbízású ügyvédnek összesen 72 millió forintot fizetett ki 2018-ban Erzsébetváros, azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy ezt a kiadást mennyivel növelik az önkormányzati cégeken keresztül kifizetett ügyvédi munkadíjak, hiszen az óradíjakon felül többnyire nem volt felső keretösszeg sem meghatározva a szerződésekben. Annyi az alapszerződések alapján látható, hogy biztosan lényegesen nőnek az összegek.

Mindezek alapján az önkormányzat ügyvédi költségei bőven több százmillió forintos kiadást jelenthettek évente.

És nem arról van szó, hogy Erzsébetváros rengeteg jogi tanácsra szorult volna ezektől az irodáktól. A szerződések alapján például két iroda ugyanolyan típusú feladatokra kapott megbízást, de az egyik, a Dr. Mátyus Ügyvédi Iroda jóval magasabb órabérrel dolgozott. Mátyus Kristóf szerződése munkajogi, polgári jogi képviseletre, hatósági ügyintézésre szólt, 3 millió forintos keretösszeggel.

Az átvilágítás során egy, az október 13-i választást követő napon felmondott ügyvédi megbízási szerződés is szemet szúrhat. Az évi 3 millió forintos kifizetés médiafigyeléssel kapcsolatos jogi véleményezésről szólt, holott a polgármesteri hivatal apparátusában is volt erre megfelelő szakértelemmel rendelkező ember, vagy emberek. Talán ezért is kezdeményezte a választást követően azonnal szerződése felmondását az érintett, dr. Gerendási Eszter, akit Vattamány 2019 februárjában eredetileg azzal bízott meg, hogy

jogi szempontból figyelje a kerületi médiumok tartalmát és működését, és véleményezze azt. A szerződés szerint az erzsébetvárosi önkormányzat sajtóirodását is figyelemmel kellett, hogy kísérje az ügyvéd, akinek egyéb, konkrét tevékenységéről nem tudni. Mindezért havi 300 ezer forintot fizetett ki neki az önkormányzat.

Még ennél is pikánsabb önkormányzati megbízásnak tűnik, amellyel évi 7 millió 620 ezer forintot fizetett a Müller Ügyvédi Irodának azért, hogy havi 5-6 alkalommal konzultáljon önkormányzati intézményekkel. Ezeknek a konzultációknak a pontos tartalma információink szerint a teljesítési igazolásokból nem derült ki, azokban ugyanis a legtöbbször csak annyi állt, hogy "konzultáció jogi feladatokban". Ezeknek a konzultációknak az időtartalmáról sem tudni, de nehezen elképzelhető, hogy egész napos tevékenységről lett volna szó, mindenesetre ha egy-egyórás tanácsadást jelent ez, akkor

akár bruttó 100 ezer forintos ügyvédi munkadíjjal is dolgozhatott Müller Tibor.

A budajenői ügyvéd neve ráadásul már korábban felmerült erzsébetvárosban, ő képviselte volna ugyanis a kerületet a fideszes Vattamány Zsolt által indítani tervezett kártérítési eljárásban, méghozzá a Hunvald-per vádlottjaival szemben. Csakhogy korábbi sajtóhírek szerint 1,78 milliárd forintot vesztett a kerület azon, hogy a bíróság jogerősen elutasította a fogalmi és formai hibáktól hemzsegőnek tartotta a kártérítési keresetet, amelyet tehát éppen a Müller Ügyvédi Iroda készített. Érdekesség az is, hogy Müller Tibor a devizahiteleseket mentő Nemzeti Eszközkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagja volt.

Eközben 2011 óta rendelkezik megbízással Erzsébetvárostól, havi nettó 500 ezer forintért. A szerződés kizárólag jogi tanácsadásra, konzultációra szól – semmilyen okirat-szerkesztési, ellenjegyzési, de még képviseleti feladatot sem tartalmazott a megbízás. Az is szemet szúrhat, hogy ezt a szerződést kirívóan hosszú, 4 hónapos felmondási idővel kötötte meg Vattamány, így 2,5 millió forintot akár érdemi munkavégzés nélkül is ki kell fizetnie az önkormányzatnak most, hogy nem tart igényt Müller munkájára.

Hasonlóan kirívó a közismert dr. Futó Barnabás szerződése, ő ugyanis a Hunvald-ügyben látta el Erzsébetváros jogi képviseletét, méghozzá bruttó 50 ezer forintos óradíjért, évi mintegy 9 millió forintos keretösszeggel. Azt nem tudni, hogy az önkormányzatnak milyen állandó jogi feladatai vannak a több mint tíz éve zajló, jelenleg egy perújítási eljárás nyomán ismét bírósági szakban lévő (a szerződés alapján Erzsébetváros sértettként érintett) nem polgári, hanem büntetőeljárásban.

Érdeklődésünkre Niedermüller Péter polgármester megerősítette, hogy az önkormányzati cégek gazdálkodását, így a tényleges kifizetéseket jelenleg is vizsgálják, ott pedig, ahol indokolhatatlan, vagy éppenséggel megmagyarázhatatlanul drága megbízási szerződéseket találtak, azonnal felmondták azokat. A DK-s polgármester azt is megjegyezte, a legtöbb iroda nem adott át nekik érdemi információkat, sőt

többen is azt jelezték: egyáltalán nincs folyamatban lévő ügyük.

Talán a 27-ből egy kivétellel, a vizsgálat szerint ugyanis a HBGV-Szabó Ügyvédi Iroda érdemben vitte az önkormányzat jogi képviseletét, és mivel az átvilágítás során úgy találták, korrekten jártak el, az ő munkájukra továbbra is számítanak.