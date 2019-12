MSZP: Az ellenzéknek 2022-ben is közösen kell indulnia

Évzáró sajtótájékoztatót tartott az MSZP, amin a párt elnök-frakcióvezetője azt mondta, a nagyon színes ellenzéki összefogás óriási lehetősége, hogy egy nemzeti minimumot tartalmazó programot hozzon létre a 2022-es országgyűlési választásra. Tóth Bertalan szerint az önkormányzati választás ellenzéki sikere az előválasztás, valamint a Fidesszel szembeni "egy az egy elleni kiállás" létjogosultságát is igazolta. A szocialista politikus szerint az ellenzéknek ezért a következő parlamenti választásra is hasonlóan kell készülnie.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke hangsúlyozta, sorsdöntő és sikeres év van mögöttük. Mint mondta, az ellenzéki együttműködés jól vizsgázott az önkormányzati választáson, azonban nem szabad hátradőlniük, 2022-ben ugyanis még nagyobb kihívás vár rájuk. A Fidesz mindent el fog követni, hogy szétfeszítse az ellenzéki együttműködést, ezért az abban részt vevőknek még szorosabban össze kell fogniuk.

Kunhalmi Ágnes szerint mindennek azzal is kell járnia, hogy az ellenzék a parlamenti választáson is mindenhol egy jelöltet indít a Fidesszel szemben, emellett közös listát és miniszterelnök-jelöltet is állít.

Aki a közös listától eltérő álláspontot képvisel, az veszélyezteti a hazai demokraták győzelmét!

Az MSZP választmányi elnöke kitért arra is, nem az Országgyűlés lesz az ellenzéki ellenállás fő terepe a következő időszakban. Kunhalmi Ágnes 2020-at a felkészülés, 2021-et pedig a "kőkemény" előválasztás évének jósolta.

Az MSZP-Párbeszéd közös jelöltjeként főpolgármesterré választott Karácsony Gergely az elmúlt 10 év legnagyobb ellenzéki sikerének nevezte az októberi önkormányzati választást. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, új helyzet van az országban és a fővárosban, mivel a "köztársaságpárti politika" már nemcsak tüntetésekben és felszólalásokban, hanem a mindennapokban is meg tud mutatkozni.

Karácsony Gergely kérdésre válaszolva gyomorforgatónak nevezte, hogy a Fidesz éppen azt a Katona József Színházat támadja, amelynek "jól működött az immunrendszere" és saját maga távolította el zaklató munkatársát. Szerinte az ilyen esetekben nem politikai lejáratásra, hanem bátorításra lenne szükség, hogy minden olyan munkahelyen lépések induljanak, ahol zaklatás történt.

(Borítókép: Kunhalmi Ágnes az MSZP választmányi elnöke, Karácsony Gergely főpolgármester és Tóth Bertalan az MSZP elnöke frakcióvezetője évzáró sajtótájékoztatót tart a Villányi úti konferenciaközpontban 2019. december 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)