Szövetséget kötöttek és közös cikket írtak a V4 ellenzéki főpolgármesterei

Közös cikket írt Karácsony Gergely budapesti, Matúš Vallo pozsonyi, Rafał Trzaskowski varsói és Zdeněk Hřib prágai főpolgármester a V4-es csúcsra időzítve.

A cikkben a főpolgármesterek arról írnak, hogy a Berlini Fal leomlása óta eltelt 30 évben a V4-es országok gazdaságai "túljutottak a szabadpiaci átalakulás okozta sokkhatáson, és immár Európa leggyorsabban fejlődő, legversenyképesebb gazdaságai közé tartoznak", de az átalakulás távolról sem volt tökéletes.

"Társadalmaink válságtüneteket produkálnak, amelyeket aggódva szemlélünk. Az egyenlőtlenség továbbra is nagy és egyre nő. Egészségügyi rendszereink komoly nehézségekkel küzdenek. Túlságosan is sok fiatal honfitársunk hagyta el hazáját, hogy máshol keressen boldogulást" - írták. Szerintük ezek ellen az aggasztó trendek ellen "alulról építkező demokráciával, okos és befogadó kormányzással, valamint összefogással tudunk hatékonyan fellépni".

A főpolgármesterek fájlalják, hogy "az elmúlt években populisták dominálták a közbeszédet" a térség több országában, amiként máshol is. "Ők kihasználják a társadalom elégedetlenségét saját politikai és személyes céljaikra, anélkül, hogy valódi válaszokat kínálnának. Azt állítják, hogy a nemzetet képviselik, de egész társadalmi rétegeket vesznek semmibe, például a multikulturális nagyvárosaink lakóit. Felélesztenék térségünk történelmi sérelmeit, és épp azt az idegengyűlölő nacionalizmust terjesztik, amely a múlt században már kétszer tragédiához vezetett" - írták, hozzátéve: az ő céljuk, hogy jobb kormányzási modellt mutassanak a polgáraiknak.

"Mindennapi kapcsolatban vagyunk városunk lakóival. Bátorítjuk, nem pedig üldözzük a civil önszerveződést és az állampolgári részvételt" - írták, hozzátéve: a nyitott társadalomban hisznek, amely "szeretve őrzött értékeinken, a szabadságon, az emberi méltóságon, a demokrácián, a fenntarthatóságon, az egyenlőségen, a jogállamiságon, a társadalmi igazságosságon, a tolerancián és a kulturális sokszínűségen alapul."

Azt is írták a cikkben, hogy a városaik "a növekedés és az innováció térségbeli motorjai, ugyanakkor a nehézségeink is nagyrészt hasonlóak". A cikkben jelentették be, hogy a jövőben együtt kezelik ezeket a nehézségeket és útjára indítják a “Szabad Városok Szövetségét”.

"A Szövetség dinamikusan fejlődő városok és magukért tenni kész polgárok progresszív hálózata, amely pragmatizmust és befogadást hirdet. A Szövetséget más városok számára nyitott együttműködési fórumnak képzeljük el. Megosztjuk egymással az átlátható, okos, már bizonyított és szociálisan érzékeny városvezetés legjobb gyakorlatait" - írták.

"Fenntartható várostervezésre, a klímakrízis elleni fellépésre, a lakhatási válság megoldására, a tömegközlekedés problémáira fókuszálunk" - olvasható a cikkben.