A rendszerváltás melegét hozza el a kedd

Ennek a keddnek sem lesz sok köze a télhez, hiába esett december közepére. Napközben fátyolfelhős égre, szűrt napsütésre van kilátás, a nappali hőmérséklet 12-18 fok között lesz, délen és délnyugaton 19-20 fok is lehet – tudatta a Met.hu.

A ködös területek gyorsan zsugorodnak, de az Északi-középhegység közvetlen környezetében tartósabban is megmaradhat a köd és rétegfelhőzet. A ködös területeken jelentéktelen szitálás előfordulhat. A melegnek megfelelően déli, délnyugati szél többfelé élénk lesz, igaz, a Dunántúlon olykor erős, a Kisalföldön viharos széllökésekre is számítani lehet. Olyannyira, hogy északnyugaton egy-egy 65 km/h körüli széllökés kialakulhat délnyugati irányból síkvidéken. Az Észak-Dunántúl hegyvidéki területein 70 km/h feletti széllökés is előfordulhat.

És a rekord?

A közelében lesz a 20 fokkal, de egyelőre úgy tűnik, nem dönti meg a december 17-i rekordot a mai nap. Ehhez még két fokot kéne erősödnie, hogy beállítsa a harmadik Magyar Köztársaság első telén felállított rekordot: 1989-ben ugyanis 22 fokot mértek Marcaliban. 1940-ben Zircen és Tatabányán meg -24 fokot, hát, azt a rekordot tényleg nem fenyegeti ez a kedd.