Külföldi nyelvtanulás: 500 ezer forintot kapnak a kísérőtanárok

Hétfőn megjelentek a Külföldi Nyelvtanulási Programok pályázatai, és noha pályázni még nem lehet a honlapon, tájékozódni már igen. A pályázat szövegéből kiderül, hogy a gimnáziumok vagy szakgimnáziumok diákjai egyénileg és csoportosan, az iskola által szervezve is utazhatnak a megadott angol, francia vagy német nyelvterületre 9. és 11. évfolyamon, cserébe részt kell venniük egy 20-25 órás intenzív nyelvtanfolyamon. A tanulók csakis olyan nyelv oktatására jelentkezhetnek, amit egyébként az intézményben is tanulnak.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere egy hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány összesen 90 milliárd forintot költ a nyelvtanulási programra, amiben évente 140 ezer diák kap majd lehetőséget a kéthetes, külföldi nyelvtanulásra. Ez tanulónként kb. 2000 eurót jelent, írja a Magyar Nemzet. A nyelvtanfolyam finanszírozása (maximum 1500 euró) mellett a diákok ösztöndíjat is kapnak, mely a pályázat kiírása szerint az utazási, biztosítási és megélhetési költségeket is fedezi majd. Az ösztöndíj összege függ a célországtól és attól is, milyen ellátást biztosít a nyelviskola a tanulónak. Az összeg mindenesetre 110 ezer és 234 ezer forint között mozog.

A csoportosan, iskolai szervezésben utazó tanulók mellé az intézményeknek kötelezően biztosítaniuk kell kísérőtanárt, 8-15 főig egyet, 16-30 főig kettőt. Az iskolák tanulónként 25 ezer forint juttatást kapnak (50 diákig), azaz ha leszerveznek egy ötvenfős csapatot, az iskola 1 millió 250 ezer forint többletpénzhez juthat. A kísérőtanárok utazását és biztosítását természetesen a pályázat kiírója fedezi, és ezen felül a pedagógusok a kéthetes tartózkodásért további 500 ezer forint munkabért kapnak. A diákok programon való részvételének nem feltétele a magyar állampolgárság, és speciális nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek.

A honlapon jelenleg 149 angol, 26 német és 21 francia nyelviskola szerepel, a lista folyamatosan frissül, 2020 februárjáig lehet jelentkezni.