Csak az újév hozza el a rendes telet

A télies karácsony kedvelői számára csupa rossz hírrel szolgálhatunk: sem szentestére, sem a következő két napban nem lesz sem hó, sem rendes téli idő, ehelyett a novemberi időjárásra hajazó szutyok folytatódik számottevő széllel kísérve. De az újév első napjaiban fordulhat a kocka, és utána akár nagyobb havazás is nyakunkba szakadhat.

Az Időkép és az OMSZ előrejelzése szerint december 24-én 5 és 10 fok között alakul a napi hőmérséklet, az északnyugati szelet a Dunántúlon és a középső országrészben sokfelé kísérik viharos lökések, de délutántól csökken a szél sebessége. Szabolcsban egészen estig esőre lehet számítani, de máshol is sok lesz a felhő. Karácsony első napján a felhőátvonulások mellett elszórtan alakulhatnak ki záporok, sőt, az északi hegyvidékeken a hajnali és esti órákban akár hózápor is előfordulhat. Középen és nyugaton továbbra is erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban -3, +5, napközben 5-10 fok valószínű.

Karácsony másnapján változóan felhős-napos idő ígérkezik, legfeljebb helyenként délen és északkeleten lehet kisebb zápor. Az északnyugati szelet továbbra is többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban -4, +4, kora délután 4-8 fok várható. Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakok mindenhol lehetnek, futó zápor, hózápor északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél ekkorra már veszít erejéből és pár fokot visszaesik a hőmérséklet: hajnalban sokfelé kell fagyra készülni, napközben 3-6 fokra van kilátás.

December utolsó napjaira megjönnek a mínuszok, a nappali maximumok 3-4 fok körül alakulnak, január 2-3-án pedig akár hózáporok is előfordulhatnak az Időkép szerint. A Kiderul.hu munkatársa, Molnár László a 24.hu-nak azt mondta: úgy látja, a január meghozza az igazi telet: előreláthatóan január 7-től komoly fagyok és nagyobb mennyiségű, országos havazás érkezik.