Lássuk, mennyi a fehér karácsony esélye

A fehér karácsony, azaz a hó és a fagypont alatti hőmérséklet esélye Magyarországon a következő bő 48 órában:

0%

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szenteste a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +5 fok között alakul, de fagy csak a hosszabb ideig derült, szélcsendes helyeken lehet. A fenti mondatból a derült jelző pedig elég egyértelmű utalás arra, hogy ott nem fog havazni.

Ahol lesz is csapadék, ott sem hó formájában érkezik, hanem ismét esni fog, ami pedig már unalmasabb, mint a bejgli vagy a Reszkessetek, betörők. Azt mondja a meteorológiai szolgálat, hogy késő estére a Tiszántúlon és a Zemplénben is megszűnik lassan az eső, de közben nyugat felől máris újabb felhősödés kezdődik, és este a Dunántúlon már ismét eshet. Ez a csapadékzóna éjszaka kelet felé terjeszkedik, de szerencsére gyengülni fog, igaz, ezzel azzal is jár, hogy az átmenetileg kevésbé felhős keleti tájakon reggelre köd képződhet.

Karácsony első napján, szerdán napközben a Békéscsaba-Salgótarján tengelyen borult idő várható, máshol hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Szórványosan kisebb eső, zápor is lehet, de, figyelem, holnap napközben

a hegyekben hózápor is előfordulhat.

Kár, hogy viszont ekkorra már elmúlnak a fagyok: az előrejelzés szerint a napközbeni hőmérséklet plusz 5-10 fok között lesz, szóval csak ott lesz esélye hónak megmaradni, ahol azonnal beviszik a frigóba.

Fotó: Olvasónk, Bella / Index

Csütörtökön, karácsony második napján éjszaka -3 és +4 fok között lesz a hőmérséklet, napközben 5-8 fok között. Csapadék aznap már nem valószínű, vagyis hó sajnos nem lesz, de szerencsére eső se.

Viszont a fehér karácsony (és a nagy utazások) szerelmeseinek van egy jó hírünk:

a kanadai Yellowknife-ban momentán mínusz 14 fok van, és szép havas a táj.

Ha esetleg mégsem szeret (netán tud) nagyot utazni, akkor ezen a webkamerán is gyönyörködhet benne. Legalábbis majd, mert e sorok írása közben még töksötét van arrafelé.