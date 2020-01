Robbanást hallottak, három lángoló épületből kettőt már eloltottak Óbudán

Cikkünk folyamatosan frissül.

Három lakóépület tetőszerkezete gyulladt ki Óbudán, a Kunigunda útján, a Dinamó utca sarkához közel. A tűzoltóság nagy létszámban vonult ki, és egy óra elteltével háromból már két épületet eloltottak - erősítette meg az Index olvasóinak észrevételét a Katasztrófavédelem.

A helyszínen leszakadt egy nagyfeszültségű felsővezeték, ami eleinte jelentősen megnehezítette és veszélyessé tette az oltást, mivel a vezetéket akkor még nem áramtalanították, ami a rengeteg vízzel járó oltásnál komoly kockázatot jelent.

Az esetben egy ember megsérült: áramütést szenvedett. Őt átadták a mentőknek - írja az MTI.

10 Galéria: Robbanás Óbudán Fotó: Olvasónk / Index

A katasztrófavédelem szóvivője az oltás kezdete után valamivel elmondta: időközben megtörtént a vezeték áramtalanítása, ami nagy mértékben segíti az oltást.

Olvasóink beszámolója szerint egy nagy robbanás hallatszott, és az áram is elment néhány percre több kerületben, a helyszíntől messzebb is, a 2., 4., 13., 1. és 15. kerületekben is. Többen számoltak be arról, hogy a robbanás a Budai Fűtőerőműnél történt, de a Katasztrófavédelemnek nincs információja arról, hogy az erőművet is érintené a tűz.

A körülmények tisztázására tűzvizsgálati eljárást indítottak - közölte a Katasztrófavédelem. Az MTI-nek azt is elmondták: a három épületben kilencen laktak, közülük öten tartózkodtak otthon. A tűzoltók több gázpalackot is kihoztak az épületekből, ezeket lehűtik.