Karácsonyt végre meghívták a közmédia Híradójába, és az elmúlt évek legabszurdabb interjúját hozták össze

Ahogy azt megírtuk, hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester épp a 20-22 éves Ikarusokat váltó, Dél-Pestre szánt buszokat adta át, amikor az M1 riportere arról kérdezte, fenntartja-e a Mozgó Világ folyóiratnak korábban tett kijelentését, miszerint a közmédia a főpolgármesterré választása óta nem hívta. Karácsony azt válaszolta, hogy nem tud róla, hogy hívták volna, hozzá és sajtós munkatársaihoz sem jutott el ilyen megkeresés. Az M1 riportere végül élőben hívta meg kedd estére Karácsonyt, aki közölte, hogy lemondja tervezett programját, hogy el tudjon menni.

Végül január 21-én este meg is jelent a közmédia Híradójának stúdiójában. A főpolgármesterrel folytatott beszélgetést olyan felvezetéssel látta el a közmédia, hogy tankönyvekbe fog kerülni. Farkas Örs, a közmédia állandó szakértője arról beszélt a kijelentő mondatokban „kérdéseket” feltevő műsorvezetővel, Mészáros Katával, hogy Karácsony mennyire nem azt csinálja, amiket ígért. Azt hiszem, érdemes lesz megnézni majd a néhány perces beszélgetést, a műsorvezető keményebb volt, mint bármilyen „szakértő”, akit a közmédia azért hív be, hogy közvetítsék a kormány álláspontját bármilyen kérdésben.

A felvezető mondatba még azt is belefűzte a műsorvezető, hogy talán az is kiderül, hogy biciklivel érkezett-e a televízió stúdiójához a főpolgármester. CSATT!!

Majd megérkezett Karácsony Gergely is. És elindult az elmúlt évek legabszurdabb jelenetsorozata, amit viszont tényleg tanítani fognak médiaiskolákban.

A műsorvezető első kérdése természetesen a már beígért bicikli volt: milyen közlekedési eszközzel érkezett a főpolgármester a stúdióba? Karácsony elmondta, minden héten fotós-kamerás stáb állt a háza előtt, ezt kutatták ők is. Ide egy kis fogyasztású elektromos autóval jött. Majd hozzátette, hogy nem biztos, hogy a köztévé híradójában ez lenne a legfontosabb kérdés.

A műsorvezető erre felvetette, hogy ezek szerint csak a fotók erejéig tartott a lendület? Karácsony erre azt mondta, így, hogy sikerült elérni, hogy behívják az M1 Híradójába, talán más kérdések is foglalkoztatják a nézőket. De ha már ez a kérdés: ő nagyjából annyit közlekedik biciklivel, tömegközlekedéssel és autóval, mint egy átlagos budapesti. De azért most elég hideg van ahhoz, hogy a Kunigunda utcába kibiciklizzen.

Erre a műsorvezető felvetette, hogy tehát akkor belátja-e, hogy nem életszerű gyalog és biciklivel járni, és ha itt akadna dolga – a közmédiában –, ide sem tudna jönni biciklivel.

„nem értem a kérdést”

– mondta erre Karácsony. „Ezt szorgalmazta” – mondta a műsorvezető, amire a főpolgármester visszakérdezett, hogy ez van-e benne a programjában. A műsorvezető akkor azt mondta, nem, hanem a dízel autók kiszorítása.

Karácsony erre elmondta, hogy Budapest lassan élhetetlenné válik a nagy autóforgalom miatt, sok a dugó, nehéz parkolni, sok az asztmás megbetegedés. Hozzátette, ő azt javasolná, hogy kezdjenek el komolyan beszélgetni.

Erre a műsorvezető felvetette, hogy miért arrébb parkoltak le. Hogy az M1 stábja felvette, hogy a környéken parkoltak le, nem ott a háznál, hanem jóval arrébb. Miért volt erre szükség. Karácsony ismét jelezte, hogy nem érti, hogy mi ez a kérdés. Őt itt tették ki, hogy a kamerások eközben merre néztek, azt nem tudja.

A műsorvezető feltette a kérdést, hogy ragaszkodik-e a dízel autók kiszorításához. Karácsony pedig a válaszát úgy kezdte:

„beszéljünk erről értelmesebben!”

Szerinte egy városvezetésnek az a feladata, hogy alternatívákat kínáljon a közlekedésben, és sokan most úgy érzik, nincs alternatívája az autós közlekedésnek. A cél pedig az lenne, hogy az emberek, akik el akarnak jutni A-ból B-be, környezetkímélő eszközöket használjanak leginkább.

„Az nem szerepel a programomban, hogy a köztévé székházba mindenkinek biciklivel kellene érkeznie”

– mondta Karácsony, aki szerint az ideális politika lehetőséget kínál az embereknek. Rossz a levegő, alacsony kibocsátású zónákat kell kialakítani, mondta. Majd Barcelonát hozta példaként, ahol bevezették a legnagyobb alacsony kibocsátású övezetet. Azok az autósok pedig, akik szerény jövedelmük miatt nem tudtak váltani, évekig ingyen használhatták a tömegközlekedést.

A köztévé műsorvezetője ezután felvetette a témát: miért mondta azt, hogy nem hívták soha a közmédiába, amikor a kampány alatt is hívták, illetve az M5 csatorna is hívta. És a Híradó összeállításaiban is rendszeresen szerepel. Karácsony erre azt mondta, ő arra válaszolt, hogy kapott-e meghívást a megválasztása óta, és arra válaszolta, hogy nem. És ő a kérdésben egyértelműen arra asszociált, hogy az M1 csatornába, vagy a Kossuth rádióba hívták-e, ami az ország közmédiájának politikával, belpolitikával foglalkozó csatornái. Lehet, hogy az M5-be nem ment el, de nekik nyilatkozott egy fotókiállításról.

A műsorvezető akkor megkérdezte, hogy akkor elnézést kér-e ezért az erős csúsztatásért, amire Karácsony azt felelte, ő elnézést kér bármilyen hibájáért, ha a közmédia elnézést kér azért, hogy a belpolitikával foglalkozó csatornák közül egy sem hívta az elmúlt időszakban élő műsorba, hogy kifejthesse Magyarország fővárosának főpolgármestere a véleményét. A műsorvezető felvetette, hogy hívták a kampányban, amire Karácsony azt mondta, ő a megválasztása óta eltelt időszakról beszélt.

Karácsony megismételte: az adófizetők pénzéből működő szerkesztőség, csatorna, aminek az a feladata, hogy objektíven számoljon be a politikai dolgokról, történésekről, az nem tartott igényt a választás óta arra, hogy Budapest főpolgármestere elmondja a véleményét élőben.

„Most is butaságokról beszélünk”

– mondta Karácsony.

Karácsony helyetteseinek számát is felvetette a műsorvezető. „Én azon lepődtem meg” – felütéssel elmondta, hogy korábban 3-4 helyettesről beszélt, és végül öt lett. Erről az Indexnek úgy nyilatkozott, hogy hülyeséget beszélt, mondta a műsorvezető, majd ebből kiindulva a következő kérdést tette fel:

„Rosszul mérte fel, hogy mire képes?”

Karácsony vissza is kérdezett, hogy

„Ezt ebből vonta le?”

De a műsorvezetőt nem lehetett kizökkenteni, tartotta magát a kérdéshez:

„Igen vagy nem?”

Karácsony erre azt mondta, nem, nem mérte fel rosszul. Őt a budapestiek megbízták, hogy egy zöldebb és szabadabb városért dolgozzon, és mindent ez alapján tesz. Ezután a műsorvezető azt próbálta megkérdezni, hogy a Gyurcsány-kormány egykori pénzügyminiszterének, vagy Vágó Istvánnak a pozícióba helyezéséről ő döntött, vagy valakik helyette döntöttek, erre Karácsony azt mondta, a fővárosi közgyűlés döntött ezekről. Hozzátette, ragaszkodott hozzá, hogy a cégvezetők esetében ne politikai alapon döntsenek, hanem csak alkalmasság alapján. Lesznek olyan cégvezetők, akiket nem is váltunk le. Ahol váltás lesz, nyilvános pályázat után keresünk cégvezetőket, mondta Karácsony.

Ezután a műsorvezető áttért a fővárosban kihirdetett klímavészhelyzet témájára.

„Ez milyen tettekben mérhető? Érezhetik a budapestiek a saját bőrükön? Mennek a szirénák?”

– tette fel a kérdést a közmédia híradójának munkatársa, amire Karácsony azt mondta,

„szerintem ezt ne vicceljük el”.

Karácsony elmondta, nem véletlenül hirdetett ilyet az Európai Parlament sem. És ha konkrétumokat kell mondani, akkor például a Liget-projekt leállítása.

Nem építünk épületeket Budapest legrégibb parkjába, ha ezt komolyan vesszük. A klímavészhelyzet azt jelenti, hogy van egy zsinórmérték, és mindent abból a szempontból nézünk, hogy ami fűti a várost , azt nem támogatjuk

– mondta Karácsony.

Ezután áttértek az elmúlt 100 napra, hogy az ígéretekből mennyi valósult meg azokból. Mi ebben a cikkünkben írtunk erről. Karácsony elmondta, hogy ez persze most mindegy, de azért az igazság az, hogy ebben a 100 napban benne vannak a karácsonyi ünnepek, illetve a közgyűlés megalakulása is. "Ez a program, ami Budapest jövőjéről szól, ezt tartjuk, és ennek a szisztematikus megvalósításán fogunk dolgozni" - mondta Karácsony.

"De a konkrét vázlatot nem kellene már látni? Bízhatunk polgármester úr szavaiban?"

- kérdezte a műsorvezető, amire Karácsony azt válaszolta, "Ön biztosan nem fog bízni", mint a közmédia alkalmazottja, de mint budapesti választópolgár abszolút bízhat.

Ezután még előkerült a decemberi havazás, hogy jól kezelte-e a főváros a helyzetet, hogy hol van a főpolgármester felelőssége ebben. Miközben mindenhonnan lehetett hallani már előre, hogy milyen havazás várható, ehhez képest Karácsony Facebookon is azt írta, hogy az eltakarítás több helyen csak délután fog megkezdődni.

"Így kell működnie egy városnak?"

- kérdezte a közmédia munkatársa, amire Karácsony elmondta, egy cégvezetőt el is kellett távolítani. Neki pedig az a felelőssége városvezetőként, hogy jó cégvezetők legyenek, akik tudják kezelni ezeket a helyzeteket. Hozzátette, hogy kis túlzással, de az FKF hókotróinak fele nem működik, és a hamuinkásokat nem tudja megfizetni.

Felmerült az LMP és a Párbeszéd egyesülése, amiről a napokban több helyen is szó volt, Karácsony azt mondta, nem gondolja, hogy most ez reális, de hogy a két zöld párt egyesülése, amik között stratégiai vita nincs, hiszen mindkettő ellenzéki együttműködésben hisz, jogos felvetés.

Búcsúzásképp a műsorvezető elmondta, várják vissza, és hozzátette:

"majd látjuk egymást biciklin"

A műsorban előkerült még a mai Karácsony-Fürjes csörte is, amiről részletesebben ebben a cikkünkben olvashat, ami a Lánchíd felújítására szánt pénzekről szól.

A teljes beszélgetést itt tudja megnézni: