Mennyire van képben a hét legfontosabb történéseivel?

Van még valaki, aki nem hallott Schobert Norbi ámokfutásáról? Borkai szexvideójáról ki tudott előbb, ő vagy a főnökei? Miről faggatták Karácsonyt a „köztévében”? Hol tart a koronavírus? Megannyi kérdés, és mi mindet fel is tesszük. Itt a heti hírösszefoglaló kvízünk, amivel korábban csak az Instán találkozhatott, de most kibővített formában az Indexen is tájékozódhat, mi minden történt a héten. A kvíz kitöltése után minden kérdésnél a helyes válasz után megtalálja a témához kapcsolódó cikkünket.