Százmilliókat keresnek az eltűnt budai tai chis férfin

Tai chi-t gyakorolni indult el a 38 éves Szeitl Gergely a II. kerületi Őzgida utcából a közeli erdőbe január 13-án, de nem tért haza. A 185 centiméter magas, átlagos testalkatú, világosbarna hajú, borostás arcú férfi eltűnésekor narancssárga dzsekit, kék színű felsőt, és fekete nadrágot viselt - olvasható a rendőrség közleményében.

A férfi eltűnéséről szinte a teljes sajtó, köztük az Index is beszámolt, az RTL Klub Fókusz című műsorában pedig barátai nyilatkoztak, akik eltűnése után intenzíven keresték őt - még kutyákkal is - a Pál-Völgyi Barlangból elindulva. Az RTL riportjában elhangzott, hogy Szeitl az eltűnése napján nem jelent meg egy tai chi edzésen, ezután kezdték el keresni a rendőrök, majd a barátai, ismerősei. Akkor sokan arra gyanakodtak, hogy Szeitlnek esetleg valami baja eshetett az erdős területen, ahova a feltételezések szerint aznap kora délután is edzeni ment, ahogy oly sokszor korábban. Ám hiába keresték, nem találták őt, ahogy mások sem. Eltűnése után a barátai még egy Facebook-csoportot is létrehoztak a keresésére, az eltűnésével kapcsolatos felhívást pedig megosztották a közösségi oldalon.

Két héttel Szeitl eltűnése után látszólag alább hagyott a lendület, legalábbis erre utalt, hogy a Facebook-csoport már nem elérhető, miközben a 38 éves férfi továbbra sincs meg. Ami azért is különös, mert ha valóban csak arról lenne szó, hogy elment otthonról tai chizni vagy sétálni egy környékbeli helyre, ahol esetleg baja esett, akkor ennyi idő elteltével ha a barátai nem is, valaki már biztosan rátalált volna.

De mi vezethetett Szeitl rejtélyes eltűnéséhez? És miért elérhetetlen már a keresésére indított Facebook-csoport?

Miközben ezekre a kérdésekre kerestük a választ és több olyan emberrel is beszélni tudtunk, akik személyesen ismerik őt, illetve a barátai, olyan információkat tudtunk meg Szeitlről, ami a titokzatos eltűnését is új megvilágításba helyezheti.

Önmagában már az meglepőnek tűnt, amikor megtudtuk, hogy Szeitlet nem csak a rendőrség körözi eltűnés miatt, hanem egy magánnyomozó is megpróbál utánajárni annak, mi történhetett vele. Több forrásból is megtudtuk, hogy a magánnyomozót Szeitl egyik legjobb barátja fizeti.

Az eltűnt férfi egyik barátja az Indexnek azt mesélte, a magánnyomozó javaslatára lett zárt a Facebook-csoport. Ez első hallásra különösnek tűnhet, hiszen mindenkinek az lenne az érdeke, hogy minél előbb megtalálják a férfit és ebben a keresők minél több segítséget kapjanak akár kívülállóktól is. Kivéve akkor, ha a férfinek azért veszett nyoma, mert ő maga döntött úgy, hogy eltűnik a színről vagy nem baleset érte. Csakhogy az eltűnésével kapcsolatban semmilyen bűncselekményre, így például emberrablásra utaló nyom sincsen, ilyen irányba tudtunkkal nem is folyik nyomozás. Viszont ha maga döntött úgy, hogy eltűnik, vagy más tüntette el, akkor nem szerencsés, ha az eltűnésében érintettek tudják, hol tart a keresés.

Eltűnési ügyekben nem túl gyakori, hogy a barátok a rendőrök segítségén kívül magánnyomozót is felbérelnek, de ezúttal jó okuk van arra, hogy kiderítsék, mi történt vele.

AZ ELTŰNT FÉRFI UGYANIS TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTNYI KÉSZPÉNZT "FORGATOTT", nagyrészt a barátai, ismerősei pénzét.

Minderre csak akkor derült fény, amikor Szeitl munkája után érdeklődtünk. A Facebook profilja szerint Általános Üzleti Főiskolát végzett férfinak nincs olyan munkahelye, ahova bejárt volna, de vállalkozást sem találtunk a nevén és egyéni vállalkozóként sincs regisztrálva. A barátai ugyanakkor az Indexnek arról beszéltek, hogy a pénzügyi szolgáltatással foglalkozott, teljesen legálisan, kizárólag abból élt, a jövedelme után pedig adózott, legalábbis nekik ezt mondta. Valaki amolyan privát vagyonkezelőként jellemezte.

Amikor jobban utánanéztünk annak, mit is értettek az ismerősei "vagyonkezelés" alatt, egy különös, vagy - fogalmazzunk így - különösen rizikós üzletet találtunk. Az eltűnt férfi valóban egyfajta "pénzügyi szolgáltatóként" működött, más kérdés, hogy mindaz, amit csinált, mennyire volt szabályszerű.

Volt olyan "ügyfele", aki csak néhány milliót, mások több tízmillió forintot adtak neki, de tudunk olyan tehetős barátról is, aki százmillió forintot bízott rá.

CSAK A BARÁTI TÁRSASÁGÁBÓL LEGALÁBB 30 EMBER ADOTT NEKI PÉNZT, AZ ÍGY KEZELT VAGYON A FÉLMILLIÁRD FORINTOT IS ELÉRHETI.

Több barát elmondása szerint Szeitl a banki kamatnál jóval magasabb, húsz százalékos hozamot ígért azoknak, akik rá bízzák a pénzüket. Akik érdeklődtek, hogy mi a pénzügyi befektetéseinek nyitja, az internetes tőzsdézést említette és egy olyan számítógépes programról beszélt, amivel garantálni tudja a hozamokat.

A barátai megbíztak benne, rendkívül korrekt és becsületes emberként jellemezték őt, mert hosszú éveken át mindig rendre fizette a hozamokat, így újabb és újabb megbízásokat, pénzeket kapott.

Az ügyleteket le is papírozták, más kérdés, hogy ezek a szerződések nyújtanak-e bármilyen védelmet azoknak, akik a férfi eltűnése után megpróbálják visszaszerezni a pénzüket, de valószínűleg nem. Úgy tudjuk, az "ügyfelei" egy egyszerű kölcsönszerződést kötöttek vele, amelyben vállalta, hogy egy előre meghatározott idő letelte után visszafizeti a pénzt. Bárkivel is beszéltünk azok közül, akik nála fektettek be, mindenki egy talpig becsületes embernek jellemezte őt, ez lehetett az oka annak, hogy a barátai miért bíztak meg benne.

Igaz, az általa nyújtott pénzügyi szolgáltatás már korántsem tűnik annyira átláthatónak, pláne nem kockázatmentesnek. Egyik barátja arról beszélt, hogy Szeitl jellemzően kétféle szerződést kötött. "Az egyik egy sima kölcsönszerződés, amiben leírták, mennyi pénzről szól a kölcsön és a pénz milyen bankszámlán lesz. Ebben kötötték ki azt is, hogy Gergő teljes vagyonával felel a pénzért. A másik papír arról szólt, hogy ha Gergővel történne valami, akkor a kölcsönadó kit keressen fel" - mesélte az Indexnek az eltűnt férfi egyik ismerőse, aki a többiekhez hasonlóan maga is fektetett be pénzt nála.

Úgy tudjuk, a "befektetők" akkor maradtak hoppon, amikor Szeitl eltűnése után megkeresték azt az embert, akiknek a szerződések szerint tudnia kellene a pénzekről, de neki fogalma sem volt az egész ügyletről. A pórul járt barát egyike lapunknak elismerte: meggondolatlanok voltak, mert soha nem kérdezték Gergőt, kicsoda valójában az illető, akit baj esetén fel kell keresniük, de még egy próba e-mailt sem küldtek neki soha. Azt sem tudják, hogy a megadott bankszámlán van-e pénz és ha igen, akkor mennyi. És hiába dolgozik az ügyön egy magánnyomozó, neki sincs jogosítványa arra, hogy ilyen adatnak utánajárhasson. Ezt legfeljebb csak a rendőrség tehetné meg, ha a "befektetett" pénzek miatt nyomozás indulna.

Szeitl barátai között vannak, akik tehetősek, mások alacsony jövedelműek.

AKAD OLYAN BARÁTJA, AKI csak azért vett fel HITELT, HOGY EGY ÖSSZEGBEN ODA TUDJA NEKI ADNI AZT A PÉNZT, AMI UTÁN A FÉRFI HÚSZ SZÁZALÉKOS HOZAMOT ÍGÉRT. AZ EGYIK LÁNY PEDIG A ROKONA TELJES ÖRÖKSÉGÉT ADTA ÁT, Azaz a TELJES VAGYONÁT, NEKI NEM MARADt SEMMIJE.

"A kezdet kezdetén Gergő íratott egy programot, ami a pénzmozgásokat figyeli, majd a tranzakciókat önállóan elvégzi helyette e séma mentén. Emiatt hittük el neki, h ő nem tud veszíteni. De ettől még butaság volt azt ígérnie, hogy mindenáron fog tudni fix százalékot évente visszaadni" - mesélte lapunknak az egyik barátja, aki hosszú évek óta ismeri az eltűnt férfit. Ugyanő mesélte, hogy Szeitl neki egyszer azt mondta: ötven ügyfélnél "áll majd meg".

Fotó: Google Street View A II. kerületi Őzgida utca végéből nyíló erdő, ahol a feltételezések szerint eltűnt Szeitl Gergely

Igaz, Szeitl barátai nem csak abban voltak naivak, hogy elhitték, a tőzsdézés - vagy bármilyen befektetés - garantáltan fix hozamot hozhat. Abban is, hogy elhitték: ha nem kapják vissza a pénzüket, lesz bármilyen fedezet. Bár a férfi a kölcsönszerződésben kikötötte, hogy a teljes vagyonával felel, a barátai nem tudnak arról, lenne-e ingatlana vagy nagy értékű ingósága. Autója, motorja ugyan volt, de azokat éppen tavaly nyáron adta el. Barátai ekkor sem fogtak gyanút, noha Szeitl egyiküknek azt mondta: azért kellett eladnia ezeket, mert egyszerre "sokan vettek ki pénzt az üzletből" és "megbomlott az egyensúly". Pedig információnk szerint még tavaly decemberben is adtak neki pénzt, nem is keveset, ahogy az egyik barátja fogalmazott, "egy ház árát".

Annak, hogy Szeitl üzletével nincs minden rendben, nagyjából másfél éve lettek látható jelei. A hozamok kifizetéseivel egyre többet késett, de a barátai szerint ezt mindig kimagyarázta valahogy. Megesett, hogy az egyik barátjától kért kölcsön, mert nem tudta kifizetni az egyik "ügyfelét", aki 365 napra fektetett be nála. Az illetőnek égetően szüksége volt a pénzre, ellenkező esetben bukta volna a lakáshitelét, Szeitl pedig csak a baráti kölcsönből tudta rendezni a visszafizetést. Többen is tapasztalták, hogy bár a korábbi években mindig időre megkapták a pénzüket, Szeitl egy ideje csúszik a kifizetésekkel.

Éppen ezért amikor eltűnt, nem egy barátjában megfordult, hogy ennek köze lehet a pénzekhez is. Miután már két hete nem találják, egyre több barátja lát összefüggést az "üzleti dolgai" és az eltűnése között. A kérdés sokak szerint már nem az, hogy baleset érte-e, hanem az: önszántából tűnt el vagy valaki bántotta? A barátok, akik nehezen hiszik el, hogy a mindvégig korrektnek és becsületesnek tűnt Szeitl átvágta őket, azt sem tartják kizártnak, hogy a férfinak baja esett, mert esetleg olyanok pénzével nem tudott elszámolni, akik kevésbé türelmesek.

Szeitl barátairól úgy tudjuk, hogy a "kölcsönökről" már a rendőrség is tud, sőt van olyan ügyfele, aki már feljelentést is tett. Beszéltünk olyan barátjával is, aki jelezte, hogy a rendőrségen tanúvallomást is tesz az ügyben.

Ám hiába érdeklődtünk erről a II. kerületi rendőrkapitányságon, a rendőrség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva nem adhatott tájékoztatást arról, hogy Szeitllel szemben folyik-e nyomozás.

Hivatalosan nem megerősített információnk szerint ugyanakkor a rendőrök Szeitl laptopját és a mobiltelefonját is lefoglalták. Kérdés, mennyire lesz könnyű a rajtuk lévő adatokhoz hozzáférni, mivel a férfi állítólag titkosította ezeket az eszközeit.

(Borítókép: Szeitl Gergely. Fotó: Police.hu)