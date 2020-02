Mennyire van képben a hét fontos eseményeivel?

Mennyi megtakarítása van Rogán Antalnak? Hányan haltak már bele a koronavírusba? Miért nem kapott Grammyt Billie Eillish? Megannyi kérdés, és mi mindet fel is tesszük. Itt a heti hírösszefoglaló kvízünk, amivel korábban csak az Instán találkozhatott, de most kibővített formában az Indexre is áthoztuk, játsszon velünk! A kvíz kitöltése után minden kérdésnél a helyes válasz után megtalálja a témához kapcsolódó cikkünket.