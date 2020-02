Budakalászon megéri a vezetőség haverjaként munkába állni

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Budakalászon földindulást hoztak az önkormányzati választások: a győztes 2011 Egyesület minden körzetben és a polgármester-választáson is nyert. Leváltották az addigi fideszes vezetést, és nekiláttak a kampányígéretek betartásának. Jó, csak vicceltünk, kárfelméréssel kezdtek, és még az 2019-es év vége előtt jutalmazással folytatták.

Az új rezsim alakuló ülésén a polgármester dr. Göbl Richárd és két helyettese, Forián-Szabó Gergely és Nagel István társadalmi munkában vállalta a megbízatást. A társadalmi munka ebben az esetben nem azt jelenti, hogy fizetés nélkül dolgoznak, az alakuló közgyűlésen a törvényben meghatározott javadalmazás felét szavazták meg nekik. Az új önkormányzat felállítása nem ment teljesen zökkenőmentesen, a régi jegyző eltávolítása után, a 29 jelentkezőből végül bekerülő dr. Deák Ferenc (aki egyébként a polgármester szomszédja) jegyzői kinevezését, illetve annak jogosságát vitatják is, legalábbis erre utal, hogy az Átlátszó erre szakosodott oldalán közérdekű adatigénylés keretén belül kérték le a pályázatát.

A képviselő-testület november 7-i ülésén elfogadták a város 2019-es költségvetésének módosítását, amiben 2 380 761 forint hiány mutatkozott. Jó, nem tűnik olyan nagy összegnek, egy 42 fős közalkalmazotti stábbal dolgozó (összesen 59 főt foglalkoztató) önkormányzat esetén pláne nem, viszont a gazdaságos működést és spórolást is hangoztató kampány és a hiány láttán elég visszásnak tűnik, hogy a december 5-i hatállyal a polgármester a 2019. november 1. és december 31. közötti időszakra 14 413 700 forint jutalmat fizetett ki. Az adatsort szintén közérdekű adatigénylés után, a törvényben meghatározott időintervallumot figyelmen kívül hagyva adta ki önkormányzat. Ugyan az igénylő nem kérte, de az adatok között szerepelt a 2019 január 1. – október 31. időszakra kifizetett jutalmak részletezése is: tíz hónapra 20 670 600 jutott.

Nem is maga a jutalom ténye vagy az összeg nagysága szembeötlő – bár magával a tényével is lehetne vitatkozni –, hanem az, hogy ha jobban megnézzük a listát, szerepel rajta két név, két olyan dolgozóé, akik alatt még meg sem melegedett a hivatali szék. Dr. Sergyánné Kis Bernadettet Forián Szabó Gergely alpolgármester mint régi barátját mutatta be a hivatalban november 25-én, munkába állásának napján. Bő egy hét múlva a nő 400 000 forint jutalmat kapott. A másik személy Rehákné Dócs Zsuzsanna, aki november 18-án lépett munkába. Ő információink szerint a jegyző, dr. Deák Ferenc bizalmi körébe tartozik, és munkába állása után alig egy héttel máris 350 000 forintos jutalmat kapott.

Az önkormányzati dolgozók között ellenben nem egy akadt, aki vagy nem kapott egy fillért sem, vagy kevesebb jutott nekik, panaszolta informátorunk. A kifizetésekkel kapcsolatban megküldtük kérdéseinket a önkormányzatnak, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.