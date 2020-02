Orbán: Európában tilos azt mondani, hogy ez egy megszervezett migráció

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Röszkén járt és Peter Pellegrini szlovák kormányfővel megtekintette a határkerítést.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, szerinte egyre növekedni fog a migrációs nyomás a déli határon, egyre többen és egyre szervezettebben érkeznek, ahogy javul az időjárás. Orbán elmondta, Röszkén nemcsak a magyar, hanem a szlovák határt is védik, és megköszönte Szlovákia támogatását ehhez.

A miniszterelnök szerint amit a nemzetközi sajtó képeiből látni, nem fedi a valóságot, mivel "95 százalékban katonakorú férfiak érkeznek", de Európában tilos azt mondani, de ez egy "megszervezett invázió".

Orbán kifejtette: azért hívta ide szlovák kollégáját, mert az utóbbi időben megváltozott a helyzet, radikálisan megnőtt a tiltott határátlépések száma, idén több mint ötezer ilyen eset történt, és szervezett csoportok is érkeztek, nemcsak egyedi akciók voltak. Most százezer migráns szeretne bejutni Európába, ők a balkáni útvonalon vannak, és ha hagynák, bejutnának Magyarországra és Szlovákiába - közölte.

Orbán Viktor elmondta, megerősítették a megállapodásukat Szlovákiával, hogy ha ismét nő a nyomás a határon, számíthatnak Szlovákia segítségére, szerinte erre a "baráti együttműködésre lehet közös jövőt építeni". A kormányfő arról is beszélt, hogy a határ nincs lezárva, ha valaki be akar lépni Magyarország területére, "bekopogtat", elmondja, mit szeretne, jegyzőkönyvet vesznek fel, lefolytatnak egy eljárást. Aki ezt az utat választja, annak a tranzitzónában kell várnia a jogi eljárás végéig, addig kap ellátást, és kedvező elbírálás esetén beléphet, máskülönben el kell hagynia a zónát, amely Magyarország felé zárt, Szerbia felé pedig nyitott - magyarázta.

Mint mondta, "ha mindenki így viselkedne, szép lenne az élet", de a többség nem ezt teszi, hanem illegális utat választ. Az utóbbi időben csoportosan is megrohamozták a kerítést, idén először lőni is kellett a levegőbe. Arról is beszélt, hogy jó az együttműködés Szerbiával, amely nehéz helyzetben van, de korrekt együttműködéssel, közösen kezelni tudják ezt.

Orbán Viktor elmondta, a titkosszolgálat folyamatosan nyomon követi az eseményeket, látják, ahogy szervezik a migránsok mozgását, "NGO-nak nevezett félig embercsempész szervezetek" állnak mögöttük sok pénzzel és jelentős logisztikai képességekkel. A legtöbb konfliktus szervezett csoportokkal van. Kérdésre válaszolva közölte azt is, hogy

Brüsszelből kerítésre egy fillért sem adnak nekünk, mert "mi rossz listára vagyunk felírva". Magyarország elsőként épített kerítést, ezért "mi vagyunk a főbűnösök".

Peter Pellegrini arról beszélt, ez a határszakasz a schengeni övezet déli határa is, ezért különösen fontos a védelme. Veszélyes lenne, ha itt áttörnének a migránsok, ez Szlovákiának is komoly gondot jelentene - mondta. Pellegrini szerint Szlovákia gondoskodik keleti határa védelméről Ukrajna felé, de a déli irány esetében Magyarország segítségére szorul. Az időjárás javulásával valóban egyre több migráns érkezik, Szlovákia területén is többet kapnak el, akiket embercsempészek hoztak.