Karácsony Gergely vagyona csak egy családi ház fele

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nyilvánosak a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatai, amikből kiderül például, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek nem változott jelentősen tavaly óta a vagyona. Ugyanúgy egy budapesti 115 négyzetméteres ház fele az övé, a ház egyébként egy 444 négyzetméteres telken áll.

Nincsen autója, nincsen nyaralója, nincs semmilyen nagy értékű műtárgya sem, van viszont egy valamivel több mint 19 millió forintos bankhitele. A tavalyi vagyonnyilatkozata szerint még valamivel több mint 20 milliós hitele volt, tehát

egymilliót faragott le az elmúlt egy évben a tartozásból.

Megtakarítást nem tüntetett fel, ahogy a fizetését, a felesége és gyereke nevét sem. Megkérdeztük sajtómunkatársát, hogy ezeket miért hagyta ki a vagyonnyilatkozatból a főpolgármester, és azt mondta, a felesége is adott le nyilatkozatot, azonban az a hatályos törvényeknek megfelelően nem nyilvános. A fizetése pedig éppen annyi, amennyit a Fővárosi Közgyűlés meghatározott neki korábban: másfél millió forint.

Főpolgármester-helyettesek

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettesnek a vagyonnyilatkozata szerint 3 350 000 forint készpénze van, továbbá egy 13 964 262 forintos megtakarítása, nincs saját ingatlana, és egy tizenöt éves Ford Focusa van. Az utóbbi hat évben anyagilag összeszedte magát, legalábbis a legutóbbi nyilvános vagyonnyilatkozata 2014-es, akkor csak másfél millió forint megtakarítása volt.

És úgy tűnik,

fontosak neki az idősebb Fordok, akkoriban egy 12 éves Ford Mondeót vezetett.

Gy. Németh Erzsébet Karácsony Gergelytől és Dorosz Dávidtól eltérően rendkívül lelkiismeretesen töltötte ki a vagyonnyilatkozatot, amiből kiderül, hogy több ingatlan fele is az övé: egy 17. kerületi 140 négyzetméteres házé, egy balatonakali 40 négyzetméteres üdülőházé, továbbá Lovasberényben egy 1584 négyzetméteres szántó fele is az övé, amin egy harminc négyzetméteres gazdasági épület is áll.

Van kétmillió forintja a bankban, és még kétmilliós egyéb megtakarítása – tavaly januári vagyonnyilatkozata szerint nem változott jelentősen a félretett pénzének összege. Autója már nincs, habár tavaly év elején még egy 2004-ben vásárolt Renault Mégane-t használt, és jelenleg 1,3 millió forint a havi fizetése.

Ami jelentős változás tavaly januárhoz képest Gy. Németh Erzsébet életében, hogy akkor még több üzleti vállalkozásban dolgozott, most viszont csak a N+Gy Kereskedelmi Bt. kültagjaként működik. A Céginfó szerint ez a cég egyebek mellett gépjárműalkatrész-kereskedelemmel, motorjavítással, sportszer-kereskedelemmel és rendezvényszervezéssel foglalkozik, és mindössze pár tízezer forintos nyereséget termel.

Kerpel-Fronius Gábornak, a momentumos főpolgármester-helyettesnek ez az első olyan tisztsége, amiben vagyonnyilatkozatot kell adnia. A Momentum Mozgalom XIII. kerületi alapszervezetének elnökének nem túl meglepő módon a XIII. kerületben vannak ingatlanai: egy 81 négyzetméteres lakás teljes egészében és egy 109 négyzetméteres lakás felerészben. Ezenkívül egyharmados arányban tulajdonosa egy balatonszemesi, 75 négyzetméteres üdülőnek.

Az autóját tavaly vette: egy Ford Mondeo Kombit. Kerpel-Fronius gondol a jövőre, van nyugdíjbiztosítása (748 ezer forint), egészségpénztári megtakarítása (170 ezer forint) és önkéntes nyugdíjpénztárba is tesz félre (körülbelül 4,5 millió forint gyűlt eddig össze). Bankban 8 millió 629 ezer forintot tart. Tartozása nincs, de egyéb jövedelme és céges érdekeltsége sem.

Az egyik legvagyonosabb fővárosi politikus, Tüttő Kata anyagi helyzetében az előző, novemberben leadott vagyonnyilatkozatához képest nincs érdemi változás. 14 ingatlant tud felsorolni. Van földje Zákányfalun, Somogybükkösdön, Porrogszentpálon, Porrogszentmihályon, Porrogon, Gyékényesen, Beleznán, Liszón, Surdon, Nemespátrón és Nagykanizsán. Ezeket mind még 2010-ben vette. Lakásból három szerepel Tüttő Kata vagyonnyilatkozatában: egy I. kerületi, 53 négyzetméteres, ami felerészben az övé, egy másik I. kerületi, 112 négyzetméteres, aminek 25 százalékban tulajdonosa, illetve egy XII. kerületi, 74 négyzetméteres, feles tulajdoni hányaddal. Autóból viszont csak egyet, egy 2005-ben vásárolt Suzuki Swiftet tüntetett fel.

Sokféle megtakarítása van: magánnyugdíjpénztárban 8,9 millió forintot tett félre, állampapírokban 11,1 plusz 26,3 milliót tart. Ezeken kívül vannak OTP befektetési jegyei összesen közel 700 ezer forint értékben. Bankban forintban csak 228 ezret tart, de devizában 34,725 millió forintnak megfelelő összeget. Egy pénzintézetnek ugyanakkor valamivel több, mint 72 millió forinttal tartozik. Céges érdekeltsége, más jövedelme nincs a vagyonnyilatkozata szerint.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes felerészben tulajdonosa egy 69 négyzetméteres üdülőnek a budapesti III. kerületben és egy haszonélvezeti joggal terhelt, 126 négyzetméteres családi háznak Zalaegerszegen. Kocsija nincsen, és megtakarítása sem sok, mindössze 3,4 millió forintja van a bankban a vagyonnyilatkozata szerint. Tartozik viszont egy pénzintézetnek valamivel több mint 24 millió forinttal. A főpolgármester-helyettesi jövedelmét kiegészíti szerkesztői munkával, ezért az Új Egyenlőség Alapítványtól havi bruttó 84 ezer forintot kap.

A közgyűlés többi tagjáról külön cikkben számolunk be.

(Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Balogh Samu kabinetfőnök érkeznek a Városházára a hivatali átadás-átvételre 2019. október 17-én. Fotó: Ajpek Orsi / Index)