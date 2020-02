Elszabadultak az indulatok egy kőbányai munkásszállón

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Négy férfi garázdálkodott egy munkásszállón, egymással is verekedtek, egyikük kést is használt, amiből akár életveszélyt is okozhatott volna. A Fővárosi Főügyészség vádat emelt.

A négy férfi (köztük volt egy 17 éves is) 2018 egyik februári estéjén a X. kerületben, egy munkásszállón volt épp, amikor a recepciós és élettársa között vita alakult ki.

Egy 41 éves férfi beleszólt a vitába, az élettársat meg is ütötte, majd 17 éves társával rongálni és lökdösődni kezdett, később verekedésbe keveredett két másik férfival. A 41 éves férfi magához vett egy kést, és meg is szúrt egy 40 éves férfit a dzsekijén keresztül az oldalán, és megvágott egy 39 éves férfit.

A négyből két férfi a dulakodást akkor is folytatta, amikor kiértek a rendőrök, és elkezdtek intézkedni.

A támadás könnyű sérüléseket okozott, de az egyik esetben életveszélyt, a másikban súlyos sérülést is okozhatott volna a kés miatt.

A vádak közt lopás is szerepel, mert a gyanú szerint a 41 éves férfi egy ajtót felfeszítve a szállóban készpénzt lopott.

A férfi ellen életveszélyt okozó és súlyos testi sértés kísérlete, illetve lopás, társai ellen csoportosan, részben felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyújtottak be vádiratot.