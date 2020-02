Hadházy összekalapozott 2 millió forintot a büntetésére

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy az emberek között hirdetett gyűjtéséből összegyűlt legutóbbi parlamenti bírságának összege.

Fotó: Hadházy Ákos / Facebook

A képviselőre Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2 millió forintos büntetést szabott ki, miután szerdán, 2020 első parlamenti ülésén "Stop propaganda!" felirattal ellátott táblát lógatott le mögé a karzatról.

Hadházy, akit ki is tiltottak az ülésről, már aznap bejelentette, hogy gyűjtést szervez, hogy az emberek segítsenek a büntetés kifizetésében. Szerinte ha az ellenzék arra használná a Parlamentet, aminek még van értelme, "akkor pillanatok alatt horribilis pénzbüntetések, fizetésmegvonások következnének." A pénz a jelek szerint egy nap alatt össze is jött. Hadházy a műsorban azt mondta, 2 millió forintnál egy kicsivel több pénz is érkezett hozzá, a többletet pedig az alapítványának fogja átutalni. Szerinte azzal, hogy ilyen hamar összegyűlt a pénz az emberek Kövér Lászlónak üzentek.