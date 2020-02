Gallup: A magyarok fele nem bízik a választások tisztaságában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Gallup közvéleménykutató az amerikai elnökválasztás körüli vitákról kérdezte meg 32 ország lakóit arról, hogy mennyire hisznek a rendszer tisztaságában. Magyarország az utolsók között végzett, tehát nemzetközi összevetésben kifejezetten bizalmatlannak számítanak a magyarok a hazai választásokkal szemben - értékelte a kutatást a G7.hu. Hat országban mértek az itteninél is rosszabb eredményt.

A megkérdezettek 42 százaléka mondta, hogy nem bízik a választások tisztességességében, és 45 százalékuk nyilatkozott pozitívan.

A választások tisztaságát elfogadók aránya a régiós országok közül Szlovákiában 54, Szlovéniában 66, Lengyelországban pedig 71 százalék, míg a listavezető finneknél közel kilencven.

Hasonló felmérést már 2008-ban is csinált a Gallup, akkor a mostaninál is rosszabb eredmény jött ki, még kisebbségben voltak azok, akik bíztak a rendszer tisztaságában. A G7 szerint ennek lehetett köze a szoros 2002-es, illetve 2006-os választások utáni, politikusok szájából is elhangzó gyanúsítgatásokhoz. A lengyeleknél vagy éppen a szlovákoknál sokkal nagyobb ugrást mértek.

A felmérésben Magyarországnál is bizalmatlanabb országok közül Mexikó, Törökország és Chile helye nem meglepő, Egyesült Államoké viszont az. Az amerikaiak amúgy sem túl magas bizalma Donald Trump megválasztását, és különösen az azt kísérő botrányokat követően rendült meg súlyosan a választási rendszerben.