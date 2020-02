Koronavírusos a Diamond Princess hajón dolgozó egyik magyar

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Cikkünk frissül

A koronavírussal kapcsolatos külügyi vonatkozású hírekről és tudnivalókról tartott sajtótájákoztatót a Külügyminisztérium. Menczer Tamás szóvivő elsőként a Japán mellett karanténba helyezett hajóról, a Diamond Princessről beszélt. A hajón dolgozott 3 magyar, egy zenész testvérpár, és egy felszolgáló. Közülük

Az egyik magyar koronavírus-tesztje pozitív lett

- jelentette be Menczer Tamás szóvivő. Őt a hajón elkülönítették, várhatóan 2-3 nap múlva átszállítják vagy egy kórházba, vagy egy megfigyelőközpontba. Nem lázas, nem köhög, tünetmentes, jól van, mondta a szóvivő. "Vele is kapcsolatban vagyunk, és a másik két magyarral is. Ők továbbra is negatívak, jól vannak, tünetmentesek." Az érintett embert most majd többször is tesztelni fogják a megfigyelés alatt. A külügy segít neki, ma például kapott egy internethozzáférést is biztosító SIM-kártyát, mondta Menczer.

Menczer emlékeztetett, hogy a hajót február 5-én helyezték karantén alá, február 19-én feloldották, az utasok február 22-ig elhagyták a hajót, ám a személyzet jelentős része maradt.

Olaszország: folyamatosan figyel a külügy

Ami Olaszországot illeti, 5 tartomány érintett, ebből két tartomány nevezhető gócpontnak, Lombardia és Veneto. A másik három érintett tartomány Piemonte, Lazio és Emilia Romagna.

Lombardia és Veneto kapcsán mindenkitől azt kéri a külügy, hogy csak akkor utazzon oda, ha halaszthatatlan dolga van. "Ez a kérésünk és javaslatunk minden magyar állampolgár felé." A másik három - és az összes többi olasz - tartományt illetően azt kéri a minisztérium, hogy az "utazását tegye alapos megfontolás tárgyává". A külügy által életre hívott két ügyeleti konzuli telefonszámot csak az használja, aki bajban van. Mindenki másnak ott van a call center. Kérjük a megértést, mondta Menczer. Hozzátette: a két ügyeleti szám sok hívást kapott, de egyik sem olyan volt, hogy bajban lenne valaki.

A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy egyetlen Olaszországgal szomszédos ország sem vezetett be közúton vagy vasúton korlátozást Olaszországgal szemben. Az osztrákoknál volt egy olyan eset, hogy rövid időre egy vonatot feltartóztattak, mert gyanús esetet találtak, de utána helyreállt a rend.

A szóvivő felsorolta, hogy Lombardiában és Venetoban milyen döntéseket hoztak az olaszok. Karantént vezettek be, de nem teljes tartományra, hanem csak egyes részekre, kisebb településekre. Minden nyilvános rendezvényt felfüggesztettek, cégek munkatevékenységét felfüggesztették, sport- és gyermekprogramokat halasztottak el. Oktatás felfüggesztése, kivéve E-learning. A tömegközlekedést is megállították. 18 óra után bezárnak a sörözők, pubok, játéktermek. Nyilvános rendezvényeket elhalasztanak.

Kína: 171 magyar van Kínában, mind jól vannak. 5 legfertőzöttebb tartományban 20 magyar van. Ők is jól vannak.

A külügy folyamatosan nézi a helyzetet, mérlegelnek, hogy közúti, vasúti útvonalakon kell-e bármilyen intézkedést bevezetni.