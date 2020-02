Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a koronavírussal kapcsolatos legújabb fejleményekről tart sajtótájékoztatót kedd délután, amelyet élőben is közvetítünk.

Menczer szerint mindent megtesznek azért, hogy a vírus ne jelenjen meg Magyarországon, de azt nem lehet kijelenteni, hogy nem is fog megjelenni.

Az államtitkár kedden is elsőként a Japán mellett karanténba helyezett szállodahajóról, a Diamond Princessről beszélt (minden cikkünk a hajóról itt). A hajón dolgozott három magyar: egy zenész testvérpár, és egy felszolgáló. Közülük

AZ EGYIK MAGYAR KORONAVÍRUS-TESZTJE POZITÍV LETT,

Elmondta, hogy a japán óceánjáró hajóról a magyar érintettet – aki egyébként egy férfi − kórházba szállították és elvégezték a tesztet, a teszt eredményét várják.

Amennyiben a teszt eredménye ismét pozitív, akkor a férfit a kórházból egy megfigyelő központba szállítják át, mondta az államtitkár. „Ha a teszt negatív eredménnyel zárul, akkor feltehetően szintén megfigyelés alatt tartják és a tesztet feltehetően később megismétlik.” Hozzátette, hogy a férfi továbbra is jól érzi magát, nem köhög nem lázas. Vele és a másik két magyarral is folyamatosan kapcsolatban vannak.

Magyar kamionos karanténban

Lombardiában összesen tíz, Venétróban pedig eddig egy települést érint a karantén. Kedden egy magyar kamion sofőr hívta a milánói ügyeleti telefonszámot, aki elomondta, hogy a lombardiai karanténban rekedt, de jól van, ellátása, élelmezése és szeparáltásga is biztosított, már csak azért is, mert a kamionjában tud tartózkodni”. Menczer hozzátette, hogy egy másik magyar kamionos is jelentkezett.

Ő még a karantén elrendelése előtt járt a lombardiai, mostanra lezárt területen. A sofőr időközben hazaért, de jelezte, hogy nem érzi jól magát. Bár nem lázas, de mentő viszi a Szent László kórházba.

Az államtitkár ezután arra kért mindenkit, hogy fontolja meg az Olaszországba való utazást! Igaz az az állítás, hogy Olaszország egyik szomszédja sem vezetett be korlátozást a közúton és a vasúton sem. Elmondta, hogy mostanra összesen kilenc tartományt érint a koronavírus Olaszországban, de magyar állampolgár a fertőzöttek között nincs, mondta.

A Tenerrifén karantén alá helyezett szállodában magyarok is vannak

Mint ismert, hétfőn egy szállodakomplexumot helyeztek karantén alá. A helyi tiszteletbeli magyar konzul arról tájékoztatott, hogy ebben a szállodában magyarok is vannak, de pontos számról Menczer nem tudott beszámolni, ezért kedden a madridi konzult Teneriffére küldték.

Kínában minden magyar jól van

Kínában a konzuli regisztráció szerint összesen 172 magyar személy tartózkodik, az öt legfertőzöttebb tartományban huszan vannak, de mindannyian jól vannak.

Menczer az Index kérdésére azt válaszolta, hogy nem tudnak más magyar betegről. Általánosságban a rendezvényekről azt mondta, hogy felelőtlenség lenne bármit állítani és bármit mondani, „napi szinten mérlegelnek, nézik, hogy a rendezvényekre kik érkezhetnek”, és akár dönthetnek úgy, hogy az eseményeket elhalasztják.