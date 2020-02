Csütörtökön havazhat az ország magasabb pontjain

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön az ország magasabb pontjain havazás várható. Az esti óráktól az esőzés havas esőbe, helyenként havazásba válthat át. Az Északi-középhegységben akár 10 centiméternél is több hó hullhat. A Közút csütörtöki közleménye szerint a lehetséges helyeken elvégzik a megelőző síkosságmentesítési munkákat, majd ahol havazik, ott takarítani is fogják az utakat ütemezetten. Az időjárási frontokkal együtt egyes helyeken akár 100 km/órás szél is lehet, ami akár hófúvásos szakaszokat is eredményezhet.

A csütörtök estére, péntek hajnalra várható havazás elsősorban az északkeleti, keleti megyékben valószínű, majd reggelre a Dunántúl északi felén is jellemzően havas eső eshet, a magasabb pontokon hó. Az Északi-középhegységben, a Mátrában és a Bükkben akár 10-15 centiméter friss hó is hullhat. A reggelre érkező hidegfronttal északnyugatira fordul a szél és az ország nyugati felén viharossá fokozódik, helyenként elérhetik a 100 km/órát is a széllökések.