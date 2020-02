Országos Mentőszolgálat: Spórolásról szó sem lehet

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Országos Mentőszolgálat valamennyi mentőegysége rendelkezik a fertőző betegek ellátásához szükséges védőfelszereléssel, és a fertőtlenítés eszközeivel - írta az Indexnek küldött levelében Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.

Az ügy előzményeihez tartozik, hogy Müller Cecília, országos tisztifőorvos szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a mentők felkészültek a koronavírus magyarországi megjelenésére, minden felszerelésük megvan, teljes védőfelszerelésben szállítják a gyanús betegeket, akiket hermetikusan el tudnak zárni, ezért a sofőröknek elegendő egy szájmaszk.

Ezután a mentőszolgálatot azért kerestük meg, mert több mentős is írt nekünk arról, hogy a gyakorlatban a gépkocsivezetők is rengeteg esetben érintkeznek a betegekkel, ezért kétséges, hogy csupán egy szájmaszk elegendő-e számukra. Mentős olvasóink emellett azt is mondták, hogy több helyen jelezték már nekik: spóroljanak a védőfelszereléssel.

Ezzel kapcsolatban Győrfi Pál azt írta:

Spórolásról szó sem lehet, a védőfelszerelések használata az indokolt esetekben (a protokoll szerint) minden mentődolgozó számára kötelező. Jelentős mennyiségű raktározott tartalék is rendelkezésre áll. Az új koronavírussal kapcsolatos feladat-specifikus teendőket külön eljárásrendben szabályoztuk.

Emmi: Ne szervezzenek kirándulásokat fertőzött területekre!

Körlevélben is kérte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a napokban az általános iskolákat, hogy ne szervezzenek kirándulásokat a koronavírus által fertőzött területekre, különösképp a most gócpontnak számító Észak-Olaszországba.

Az Emmi az MTI-vel csütörtökön azt közölte: kérte az iskolákat, hogy a legfontosabb tudnivalókról a szülőket is értesítsék. Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha az intézmény szervezésében diák vagy tanár járt a közelmúltban a fertőzött területen, akkor ők lehetőleg ne menjenek közösségbe.

A szülőket is kérték, hogy gyermeküket ne engedjék két hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban vagy más fertőzött területen járt.

Már az irániakat is szűrik Ferihegyen

A Budapest Airport hatósági döntés alapján megkezdte a Magyarország schengeni határánál belépésre jelentkező iráni állampolgárok egészségügyi szűrését a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Amennyiben az utas testhőmérséklete meghaladja a határértéket (38°C), az utast az erre kijelölt izolációs helyiségben elkülönítik, majd a mentőszolgálat az erre felkészült egészségügyi intézetbe szállítja.

Az új koronavírus kapcsán hozott hatósági intézkedések értelmében jelenleg a Kínából, Észak-Olaszországból és Dél-Koreából közvetlen járattal érkező, illetve a magyar schengeni határt átlépő iráni állampolgárok testhőmérséklet-mérését végzik a repülőtéren.

(Borítókép: Soós Lajos / MTI)