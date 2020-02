Tizennyolc ember van jelenleg karanténban a koronavírus miatt Magyarországon

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A koronavírussal fertőzöttek száma világszerte 82171 fő és összesen 2801 halálos áldozata van a fertőzésnek, ezek között Európában 510 fő regisztrált fertőzöttje és 14 halálos áldozata van a koronavírusnak, hangzott el a Belügyminisztérium operatív törzsének csütörtök délutáni rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A tájékoztatót itt tudja visszanézni, ha továbbgörget, az összefoglalónk folytatódik.

A világon eddig összesen 33129 ember épült fel a koronavírusból, Európában pedig 44 ilyen esetről lehet tudni.

Mivel Magyarországon egyelőre nincs regisztrált koronavírusos megfertőzés, értelemszerűen nem lehet itthoni halálos áldozatokról vagy felépült betegekről beszélni. Az viszont kiderült a rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy

hazánkban összesen 18 fő van karanténban, repülőtereken pedig összesen 3366 főt ellenőriztek eddig.

A sajtótájékoztató a számok bűvöletében telt, ennek jegyében fenti adatokon kívül az is kiderült, hogy csütörtökön a sajtótájékoztató időpontjáig 284 főt ellenőriztek a repülőtereken, Kínából közvetlen járattal vagy átszállással összesen 1630 fő érkezett Magyarországra, és összesen 5 olyan kínai állampolgár tartózkodik ideiglenesen Magyarországok, akik nem tudnak vagy nem akarnak visszatérni Kínába.

A Belügyminisztérium csütörtök délutáni tájékoztatása szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ már elkezdte kiszállítani a maszkokat a gyógyszertárakba. Bár a rendkívüli sajtótájékoztató a maszkok esetleges hiányára nem tért ki - Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy nincs hiány belőlük - arra ismét felhívták a figyelmet, hogy az orvos ajánlások alapján egészséges embereknek nem kell maszkot hordania.

Az Index kérdésére az operatív törzs szóvivője elmondta, hogy egy lehetséges áruhiány kezelése, illetve az erre vonatkozó vészforgatókönyv kialakítása nem tartozik az operatív törzs kompetenciái közé. Azzal kapcsolatban, hogy milyen védőfelszereléseket biztosítanak a háziorvosok számára, annyi derült ki a rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy folyamatban van a maszkok kiszállítása, vagyis azok a patikákban elérhetőek lesznek.

A háziorvosokat ugyanakkor nem az operatív törzs feladata védőfelszereléssel ellátni.

Az RTL kérdésére adott válaszból az is kiderült, hogy a Belügyminisztérium operatív törzse nem hozott korlátozó intézkedéseket tömegrendezvényekkel vagy közösségi terekkel kapcsolatban, sőt, egyelőre nem is terveznek ilyen intézkedéseket. Jelenleg azt sem lehet tudni, hogy mi lenne az a küszöb, ami után korlátozó intézkedéseket vezetnének be.