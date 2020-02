Orbán szerint a menekültkérdés a történelmi kihívás, nem a koronavírus

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos reggeli rádióinterjújában azt mondta, a menekültkérdés a történelmi kihívás, nem a koronavírus. Ennek ellenére minden figyelmét a vírus köti le, mondta a riporternek, amit a Hvg.hu szemlézett.

Egy név nélküli török katonai vezetőre hivatkozva a Reuters csütörtökön este azt írta, hogy a törökök nem fogják feltartóztatni a jövőben a szíriai menekülthullámot, amire a kormányfő azt mondta, emiatt ismét felszínre kerülhet a emigránshullám.

„Tömeges támadásokra kell számítanunk, meg kell védenünk Magyarországot.” Amíg egységesek a magyarok, nem kell félni. A visegrádi országok vezetői Erdogan török elnökkel találkozót készítenek elő.

A koronavírusról a kormányfő azt mondta, a kormány arra készül, hogy megjelenik Magyarországon is. „Mi erre készülünk, akkor is, ha most még nem tudunk ilyen megbetegedésről".

A kormányfő azt állította, hogy a vírus azonosításához szükséges eszközök és szakemberek rendelkezésre állnak, a szervezettség pedig jó, működik a hatósági rendszer.

Amennyire lehetett, felkészültünk, 24 órás ügyeleti rendszert működtetünk - idézi a Hvg.hu Orbánt. Azt is mondta, hogy a miniszter kérése, hogy ne nagyon utazzon most senki külföldre egy erős kérés, de senkit nem fognak letartóztatni a határon.

Szerinte igaz, hogy influenzában többen halnak meg, mint a koronavírustól, de az influenzát ismerjük, a koronavírust pedig nem, így a kormányfő megérti az emberek pánikreakcióját. Ezt a vásárlási rohamra mondta, amit megért, és megígérte, hogy ha a kormány tudomására jut valami fontos információ, azt megosztják az emberekkel. Azt kérte:

bízzanak a rendőrségben, az egészségügyi dolgozókban és benne is.

Szó esett a beharangozott nemzeti konzultációról is, amelynek témája a "börtönbiznisz". Erre azt mondta a kormányfő, hogy azzal hátországot kérnek a magyar emberektől a nemzetközi harcokhoz. A börtönzsúfoltságra vonatkozóan úgy nyilatkozott, hogy helyes, hogy az elítélteket nem lehet kínozni, de szerinte a börtönzsúfoltság nemzetközi szabályait felül kell vizsgálni.

A börtön arra való, hogy a büntetést le lehessen tölteni, nem lehet elvárni, hogy olyan körülmények legyenek, mint otthon.

Orbán kijelentette, hogy az ő ellenfelük nem az ellenzék, hanem

Soros György és csapata. Ez egy jól szervezett, civil álruhába bújt, de katonai logika alapján mozgó szervezet. Ki akarják fosztani az országot.

Szóba került a nyolcpontos klímavédelmi akcióterv, amit Orbán az évértékelőjén jelentett be. Erről azt mondta,

“amikor tűz van, nem kihirdetetik a tűzvészhelyzetet, hanem eloltják a tüzet”.

Ne sopánkodjunk, cselekedjünk

– mondta még.