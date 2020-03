Elkapták a Liszt Ferenc Repülőtér fosztogatóit

A három lett férfi hónapokon keresztül repült rá a repülőtér egyik üzletének árukészletére, írja a police.hu.

A rendőrség feljelentés után azonosította be azt a három férfit, akik a gyanú szerint tavaly ősszel kaptak szárnyakat és kezdtek el fosztogatni. Az időszak alatt elég légből kapottan válogatták össze, hogy miket visznek: loptak dohányárut, parfümöket, de szeszes italt is az egyik reptéri üzletből. A károsodás összege túlszárnyalta a 3 millió forintot is.

Miután a rendőrség beazonosította őket, meglettek a lettek, március 6-án mind a három férfit elfogták, miután leszálltak Budapesten egy, az Egyesült Királyságból érkező gépről. A nyomozók a férfiakat kihallgatták, kezdeményezték letartóztatásukat.