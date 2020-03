A magyar börtönökben is szigorítanak a koronavírus miatt

Az összes ideiglenes intézetelhagyás - kimaradás, eltávozás - engedélyezését felfüggesztettették a rabok számára a koronavírus miatt - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) az MTI-vel. Megtiltották emellet a családlátogatások során a hozzátartozókkal történő "fizikai érintkezést" is a rabokkal.

A BVOP szerint ezzel kizárják annak lehetőségét, hogy a kintről visszatérő fogvatartottak bevigyék a vírust a börtön falain belülre, veszélyeztetve ezzel a többi fogvatartott, és a dolgozók egészségét is. Ezért a már engedélyezett kérelmeket is felfüggesztették, ha indokolt ezeket utólag pótolják.

A járványügyi helyzet romlása esetén a hazai börtönök további intézkedésekre is felkészültek - írják. Már most folyamatos a felület- és eszköz-ferőtlenítés a börtönökben. A szükséges egészségügyi védőeszközöket és érintés nélküli digitális hőmérőket is beszereztek.

Mint írják a BVOP kiemelt feleadatként kezeli a személyi állomány és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvását és a fertőzésveszély megelőzését. Rendszeresen felhívják a rabok, és a dolgozók figyelmét a higiéniai szabályok betartására, és a napi többszöri kézmosás és kézfertőtlenítés lehetősége is is biztosított.

A büntetésüket kezdő elítélteknek közegészségügyi-járványügyi vizsgálaton kell átesniük, enélkül be sem mehetnek a börtönbe. Kiemelten figyelik emellett azokat a fogatartottakat, akiknek külföldi hozzátartozóik vannak.

(forrás: MTI)