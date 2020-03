Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt a köztévének, hogy szerdán rendkívüli intézkedéseket fogadhat el a kormány. Az operatív törzs veszélyhelyzet elrendelését javasolta.

Gulyás elmondta, szintet kell lépni a védekezésben, hogy megakadályozható legyen a csoportos megfertőződés. Az operatív törzs azt javasolta a kormánynak, hogy a száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltsa meg. A veszélyhelyzet elrendelése lehetővé teszi azt is, hogy házi karanténokat is ki lehessen hirdetni. Az osztrákokkal egyetértésben a határok lezárását is elrendelhetik az Olaszországból érkezők előtt. Az onnan hazaérkező magyarok természetesen hazajöhetnének, de automatikusan karanténba kerülnének.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Gulyás Gergely

Árvíz idején néhány megyére már rendeltek el veszélyhelyzetet, de az ország egészére még nem kellett elrendelni, közölte Gulyás.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján már elhangzott, hogy az ország most érkezett el ahhoz az esetszámhoz, hogy el kell gondolkodni korlátozó intézkedéseken. A környező országokban egyébként sorra rendeltek el hasonló intézkedéseket az utóbbi napokban. Szlovákiában, Romániában és Csehországban is bezárták az iskolákat, és korlátozzák sporteseményeket, vagy már le is állt a sportélet.

Magyarországon is felkészültek az oktatási intézmények egy ilyen intézkedésre, a Kréta online rendszeren keresztül többen az alábbi üzenetet küldték ki szerda reggel: "Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket."

A szerda reggeli adatok szerint már tizenhárom koronavírusos eset van Magyarországon, miután a Debrecenben élő brit férfi egy kontaktjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. A tájékoztató honlap szerint a tizenhárom mellett ötvenhárman vannak karanténban, és 531 mintát vettek le eddig.