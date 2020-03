Lefújták a krisnások a Blahán a szokásos tavaszi ételosztást

Sorban függesztik fel jótékonysági szervezetek az ételosztást a koronavírus miatt. A korlátozások a például Heti Betevő Egyesület vendégeit, önkénteseit is érintik. Az egyesület közleménye szerint „a legyengült immunrendszerű vendégeik épsége és az önkénteseik védelme érdekében átmenetileg szüneteltetik az ételosztásokat.

Mint írják, „ugyan nyitott térben tartjuk az ételosztásokat, de az általunk elért rászoruló emberek száma az utóbbi hetekben 300 főről közel 400-ra emelkedett, ennek a dinamikus változásnak nem ismerjük az irányát, akár meghaladhatja az engedélyezett 500 főt is. Ebben a nagy létszámban pedig nem tudják garantálni, hogy az ebédért várakozók kellő távolságot tartsanak a sorban, illetve hogy megfelelően fertőtlenítsük a kezüket az étkezés előtt”, írja az egyesület.

Két ételosztást viszont megtartanak: vasárnap a VII. kerületben hidegélelem-csomagokat adnak át "a lehető legszervezettebb, biztonságosabb módon a Klauzál téren", illetve a nyolcadik kerületben meleg, becsomagolt ételeket osztanak az eddigiek szerint.

Amint lehetőségük lesz, folytatják a munkát - írják a közleményben. Szerdán a hajléktalanokat segítő Bike Maffia jelentette be, hogy „március 12-étől minden olyan tevékenységet határozatlan időre felfüggeszt, amely a vírus terjedésének a legkisebb kockázatát is magában hordozhatja".

Egy feladatot megtartottak: a vitaminadományokat célba juttatják.

A napi ételosztással nem hagynak fel, de a legnagyobb ilyen eseményt törölték a Krisnások. Fodor Kata sajtóreferens elmondta, hogy a mindennapos ételosztással nem állnak le, öt helyszínen több ezer adagot készítenek, ezen kívül szociális intézményekbe is visznek ételadományokat.

A krisnások maszkot viselnek, a helyszínen van lehetőség kezet mosni, és fel is hívják a rászorulók figyelmét arra, hogy mossanak kezet. Kézfertőtlenítő is van, és az eszközöket is fertőtlenítjük, sorolta Fodor Kata.

A missziós tevékenységet addig fenntartjuk, amíg a hatóságok más korlátozásokat nem vezetnek be, mondta.

A Blaha Lujza téri nagy tavaszi ételosztás viszont az idén elmarad, mert az eseményre 500-nál többen szoktak elmenni.