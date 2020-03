A koronavírus miatt kiürítik a Haller Gardens irodaház több emeletét

Cikkünk frissül!

Több olvasónk jelezte, hogy kiürítik a Haller Gardens irodaház több emeletét Budapest IX. kerületében csütörtök délelőtt, mivel a UPC Magyarország egyik dolgozójának pozitív lett a koronavírustesztje.

Az Index megkeresésére Suba János, a UPC Magyarország vállalati kommunikációs igazgatója megerősítette a hírt.

A UPC Magyarország egyik dolgozója rosszullétet jelentett, miután visszatért egy külföldi magánutazásról. Az orvosi vizsgálatok kimutatták szervezetében a koronavírust. A szolgáltató minden szükséges intézkedést elvégzett, a hatóságokkal folyamatosan egyeztetve az összes lehetséges óvintézkedést megteszi a munkavállalók biztonságának érdekében.

Az Index értesülései szerint a UPC dolgozója nem a súlyosan fertőzött országok egyikében, és nem is Európában járt. Hazautazása után bement dolgozni, egy-két nappal később megbetegedett, ekkor hazaküldték. Értesítette a háziorvosát, aki koronavírustesztre küldte – ez a múlt éjjel során lett pozitív. Úgy tudjuk, az érintett munkatárs jól van, otthoni karanténban tartózkodik.

Úgy tudjuk, a UPC-nél a megbetegedés első tünetei után, vagyis a hazaküldést követően megnézték azoknak a körét, akikkel kapcsolatba kerülhetett, majd napokkal ezelőtt őket is hazaküldték home office-ba, azóta is ott vannak, közülük senki sincs rosszul. Információink szerint a UPC központi irodájának dolgozói csütörtökön már nem, vagy legfeljebb nagyon rövid időre mentek be dolgozni, mostanra mindannyian home office-ban vannak. A következő napokban fertőtlenítik az épület három érintett szintjét. Az épületben dolgozóktól úgy értesültünk, az irodaházban található étterem és kávézó személyzetét még nem küldték haza.

A Haller Gardens csütörtökön délelőtt közleményt küldött, ebben azt írják, őket is értesítették a koronavírusos esetről.

A mai napon tájékoztatást kaptunk egy koronavírusos esetről a Haller Gardens irodaházunkban, ahol az érintett bérlő azonnal lezárta irodáit fertőtlenítés céljából. Rögtön tájékoztattuk az irodaház összes bérlőjét és folyamatosan tájékoztatjuk őket a következő lépésekről. Azonnal elrendeltük az összes közös használatú helyiség speciális fertőtlenítését, és a bérlőknek is javasoljuk a hasonló intézkedés végrehajtását irodáikban. Több mint 5 hete a közös területeket naponta fertőtlenítő mosószerekkel tisztítjuk. Tájékoztattuk a bérlőket a WHO és az Egészségügyi Minisztérium által ajánlott biztonsági szabályokról, továbbá gondoskodtunk róla, hogy a hatósági ajánlásokkal összhangban, megfelelő fertőtlenítő eszközök álljanak rendelkezésre, és növeltük a takarítás gyakoriságát. [Ezen túlmenően korlátoztuk az épületben a szállítók és szolgáltatók felesleges mozgását.]

Habár úgy tudjuk, a kontaktszemélyeket már elkezdték felderíteni és tesztelni, a hivatalos koronavírusos honlap még nem mutatja az új fertőzöttet, csütörtök reggel még mindig 13 fertőzöttről, 69 karanténba helyezett személyről és 609 elvégzett tesztről írnak. Kérdéseket küldtünk erről az operatív törzsnek, amint választ kaptunk, frissítjük cikkünket.

Frissítés: Csütörtökön háromnegyed tizenegykor frissült a hivatalos honlap, eszerint már 16 fertőzött van, egy iráni és két magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Egy, a Szent János kórházban már napok óta elkülönített magyar nőnél, egy újabb – a Szent László kórházban megfigyelés alatt álló – iráni diáknál (az első iráni beteg kontaktjánál), és egy, a napokban Izraelben járt magyar férfinél mutatták ki a COVID-19 fertőzést.

(Borítókép: Haller Gardens irodaház a főváros IX. kerületében a Soroksári úton. Fotó: Róka László / MTI)