Hatmilliárd fölé kúszott az ötös lottó nyereménye

Koronavírus, koronavírus, koronavírus, koronavírus, koronavírus, koronavírus, koronavírus. Állj! Tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet és kalandozzunk el inkább a PÉNZ világában. Tudta például, hogy a gazdagoknak luxus túlélőkészletet árulnak? Szóval lehet a pénz nem boldogít, de a prémium backgammon biztos vigaszt nyújt, miközben szétesik a civilizáció. Míg a szomszédban szögekkel kivert bunkósbotokkal verik egymást halálra az emberek az utolsó palack ásványvízért, addig a luxy túlélőkészlet boldog tulajdonosa vidáman dobálja a kockát és majszolja a prémium csokoládét. Napelemes töltő is van a készletben, ha esetleg a kedvenc lejátszási listáját hallgatná, miközben a feldühödött csőcselék lerohanja a házát.

Az a szerencsés 50 ember, akinek négytalálatosa lett az ötös lottón rögtön be is vásárolhat a full-extrás survival kitből, sőt még némi költeni való is marad, mielőtt lehullanak a bombák. De ön közte van annak a szerencsés ötvennek? Lássuk a számokat:

12, 20, 30 41, 77

Ötöse megint nem lett senkinek, szóval a következő héten még gigamegaultrább történelmi nyeremény lesz, 6 milliárd 242 millió forint.