Magyarok, készüljenek a legrosszabb forgatókönyvre

Marco Vergano intenzív terápiás és aneszteziológus szakorvos Torinóban a San Giovanni Bosco Hospitalban, Az Indexnek azt mondta, egy hete még 40 beteg volt lélegeztetőgépen, most 200, és ennél sokkal többen vannak, akiknek nem kell lélegeztetőgépen lenniük, de oxigént kapnak.

Ebben a pillanatban még mindenkit el tudunk látni, de már felállítottuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldöntjük, hogy kinek jut lélegeztetőgép és kinek nem. Most még csak a nagyon idős és beteg embereket vesszük ki a kezelés lehetőségéből és nagyon reméljük, hogy nem kell ezen tovább szigorítani az elkövetkezendő napokban. De félő, hogy igen

– mondja Marco Vergano.

Beszélt arról is, hogy ebben a pillanatban is megfeszített erővel dolgoznak azon, hogy az orvosok és az ápolók Torinóban, Lombardiában el tudják látni a betegeket, és - noha mindenki nagyon leterhelt - , most még elegendő a személyzet. A kórház valamennyi osztályáról átcsoportosították az ápolókat az intenzív terápiára.

“A legnagyobb veszély az, hogy megfertőződünk mi is és hamarosan elérjük azt a pontot, amikor nem bírjuk mi sem, most is már dupla műszakban dolgozunk” – mondja Marco, aki 12 órában dolgozik a betegellátásban, és a munkaóráin kívül tájékoztatja a sajtót, adminisztrál és a protokollon dolgozik.

Az elmúlt két hétben napi 16 órában dolgoztam. Nagyon fáradt vagyok. Maximum napi négy órát pihenek

– mondja.

A torinói orvosok azt jósolják, hogy két héten belül a duplájára emelkedik az intenzív terápiára szoruló betegek száma, de Marco Vergano doktor hozzáteszi, hogy nagyon nehéz jósolni ebben a helyzetben. “A legrosszabbra készülünk, ami az, hogy háromszor ennyi beteget kell ellátnunk”– mondja.

A magyaroknak azt tanácsolja, amilyen hamar csak lehet, készüljünk fel a legrosszabb forgatókönyvre.

Nem pánikkeltés az, ami történik. Népszerűtlenek az intézkedések, ez nyilvánvaló, és nem ez a cél, de ha ezek az intézkedések pánikot keltenek az se baj! Ez akkor egy szükséges pánik

– figyelmeztet az orvos.