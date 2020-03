Gyálon is megjelent a koronavírus

Egy házaspár otthoni karanténban van, ők tünetmentesen, jól vannak, egy nőnél azonban kimutatták a koronavírus-fertőzést, közölte a város polgármestere kedden egy Facebook-videóban. Pápai Mihály elmondta:

A hölgyet múlt héten tüdőgyulladással kezelték otthon, a hétvégén bekerült a Dél-pesti Kórházba, utána átkerült a Szent László Kórházba, miután megállapították, hogy koronavírusa van.

A polgármester elmondta, hogy az érintett nőt kórházba vitték, az illetékes hatóságok intézkednek, megkezdik a kontaktkutatást. A történtek miatt Gyálon az a döntés született, hogy a hétfőtől ügyeleti rendben működő óvodák, bölcsődék bezárnak, ahogyan a piacok is. A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy ne használják a zárt és nyitott közösségi tereket, játszótereket, ne menjenek el otthonról. Kéri, hogy kerüljék el a csoportba tömörülést, lehetőség szerint a nagy családi programokat is halasszák el. Elmarad a véradás, de a Magyar Vöröskereszt azt kéri, aki teheti, menjen el a fix véradó pontokra. A polgármesteri hivatal is bezár, csak online lehet ügyeket intézni. A hetven év feletti lakosok a honlapon megadott telefonszámon kérhetnek segítséget gyógyszer- és élelmiszerellátás miatt.