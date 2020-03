Ne most adjon fel külföldre csomagot!

Több országban korlátozásokat vezetettek be a légi és közúti közlekedésében, ami miatt a postai küldemények eljuttatása is akadályozottá vált, kedden pedig Magyarország határait is lezárták a személyforgalom előtt; a döntés a közúti és légi forgalmat egyaránt érinti.

A kialakult helyzet miatt szerdától átmenetileg szünetel az összes nemzetközi küldemény feladása az alábbi országokba:

Szlovákia

Szlovénia

Ukrajna

Csehország

Moldova

Lettország

Líbia

Peru

Kuvait

Dzsibuti

A nemzetközi postai küldeményforgalomban fennálló akadályok miatt a még működő célországok felé is lassulás tapasztalható, és ez a küldemények kézbesítésének idejét is érintheti.

