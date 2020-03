Jelenleg nagyjából hatvan olyan külföldi ragadt a ferihegyi repülőtéren, akik Budapestre jöttek repülővel, de nem engedik őket kijönni a repülőtérről, mivel az érvényben lévő határzár miatt csak magyar állampolgár (vagy annak külföldi férje/felesége) utazhat be az országba.

Köztük van például Shaun Walker, a brit Guardian Magyarországon élő kelet-európai tudósítója is. Walker a Twitter-oldalán azt írta, hogy szerda éjjel jött Budapestre, azóta a ferihegyi reptér egyik kis elkülönített termében tartózkodik hatvan másik külföldivel együtt. Ételt és vizet egyébként kapnak,

Az újságíró arra is panaszkodik, hogy nem tud más olyan országról, ahol az ott tartózkodási hellyel rendelkező, adót fizető külföldieket ne engednék be a határzár után.

Flew into Budapest around 1am after European embassies got verbal assurances that foreigners who could prove they live and work in Hungary would be allowed in. Nine hours later, I've been confined in a fairly small area with 60 other people and no sign of progress.