Több iskolában is megszabadulnának tanároktól a digitális oktatás miatt

Az iskolák bezárása és a digitális oktatásra való átállás miatt több iskolában is szerződést bontana a munkáltató az óraadó tanárokkal – erősítette meg az Index értesüléseit két különböző pedagógus szakszervezet is.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) a digitális oktatás első hetében több tucat olyan pedagógus kereste meg, akiknek azonnali hatállyal akarták felbontani a szerződését. A szakszervezet álláspontja szerint ez jogellenes, ahogy erre már kedden felhívták a pedagógusok figyelmét a Nedolgozzingyen.hu-n. Ezen az oldalon a PDSZ arról is tájékoztatja az érintett pedagógusokat, hogy

ha a megbízási szerződésükben van felmondási idő, azt a tankerületnek be kell tartania;

ha elküldik őket, akkor a tankerületnek ki kell fizetnie a felmondási időre járó megbízási díjat, sőt az érintett akár kártérítést is követelhet;

ha a szerződésben nincs szó felmondási időről, arról külön kell megállapodni velük, de senkit nem lehet azonnali hatállyal elküldeni.

Ezek alapján a PDSZ azt tanácsolja a megbízási szerződéssel dolgozó tanároknak, hogy semmiképp ne írjanak alá egyből közös megegyezést.

Az Indexnek Szűcs Tamás, a PDSZ elnöke azt is elmondta: ha a megbízási szerződésben vállalt munkavégzés nem a munkavállalónak felróható ok miatt maradt el, akkor jár a megbízási díj. A PDSZ szerint ráadásul hátrányos megkülönböztetés az, ha például napközis tanárok vagy testnevelő tanárok esetében arra hivatkoznak, hogy nincs lehetőségük arra, hogy részt vegyenek a távoktatásban.

Bár az iskolák bezárásával az intézmények fenntartási költségei csökkennek, a szerződésbontások egyértelműen „munkajogi szempontból alacsony kockázatú”, költségcsökkentő intézkedésnek tűnnek, mondta az Indexnek Szűcs.

Szerinte azokban az iskolában, ahol így szabadulnak meg óraadó tanároktól, ott ez még több terhet ró azokra a pedagógusokra, akik továbbra is dolgozhatnak, és a digitális munkarend bevezetése miatt eleve leterheltek. A PDSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a probléma kifejezetten sok olyan idős pedagógust érint, akik a tanárhiány által leginkább sújtott tantárgyakat tanítják. Állami fenntartású iskolákban ugyanis – szemben az egyházi vagy magániskolákkal – csak óraadóként taníthatnak azok a tanárok, akik szeretnék megtartani a nyugdíjukat is. Szűcs szerint ez az oka annak, hogy „meglehetősen sokan” tanítanak megbízási szerződéssel óraadóként ahelyett, hogy kinevezéses vagy határozott idejű munkaviszonyuk lenne.

Szomorú, hogy azok a kollégák, akik megmentik a rendszert, az elsők között váltak áldozattá

– fogalmazott a PDSZ elnöke.

Bár még egyetlen szakszervezeti tag sem fordult ilyen problémával a Pedagógusok Szakszervezetéhez (PSZ) Totyik Tamás, a szervezet alelnöke az Indexnek azt mondta: tudomásuk van arról, hogy egyes iskolákban felbontottak megbízási szerződéses munkaviszonyokat.

Totyik az iskolafenntartóktól úgy értesült, hogy minden esetben olyan pedagógusokról van szó, akik vagy nyugdíjasok, vagy van más állásuk is.

A PSZ alelnöke szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egyértelműen azon az állásponton van, hogy „nem maradt pedagógus jövedelem nélkül”.

A szerződésbontások ügyében az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központot (KK) is megkereste az Index, de a kérdéseinkre a cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. A Klebelsberg Központ a Népszava megkeresésére viszont reagált a KK. Ebből az derült ki, hogy:

a tankerületi központok önállóan dönthetik el, szükséges-e a feladatellátáshoz a megbízással foglalkoztatott tanárok szerződésének fenntartása vagy sem. Hangsúlyozták viszont azt: a KK-nak az a célja, hogy senki ne maradjon jövedelem nélkül ebben a nehéz időszakban. Épp ezért, írták, elkezdték a megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok felmérését, ha ezzel végeznek, iránymutatást adnak a tankerületeknek.

(Borítókép: Vajda János / MTI)

