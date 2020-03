Havas eső és havazás is várható Magyarország magasabb pontjain

Az időjárás a következőképpen alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szombati közleménye szerint:

Délen megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható kisebb eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A kora esti óráktól eleinte az északi megyékben, majd másutt is halmazállapotot vált a csapadék, így havas eső, a magasabban fekvő vidékeken havazás is lehet. Éjszaka felhőzet csökkenés kezdődik, fokozatosan szűnik, illetve a Dunántúli régiókra korlátozódik a vegyes csapadék. Vasárnap a Dunántúlon felhős idő várható rövid napos periódusokkal, ettől keletebbre gyorsan mozgó gomolyfelhők mellett hosszabb időre kisüt a nap. Egy-egy rövid életű hózápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél, megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Lokálisan zivatarok mentén is lehet szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +3 fok között alakul. A derült, szélvédett, északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 7 fok között várható.

Európában, a Skandináv-félsziget felett található magasnyomás mentén, északkeletről sarkvidéki eredetű levegő zúdul a kontinens közepe felé, így a kimondottan enyhe, tavaszias időnek vége. Az említett légtömeget egy hullámzó frontrendszer választja el a délebbre található enyhe levegőtől. A frontok mentén borongós az idő, több helyről csapadékról érkezik jelentés, amely jellemzően eső, zápor, de a hegyekben, illetve, ahol már lehűlt a levegő havas eső, havazás is előfordul. Vasárnap estig több fokkal hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, így télies idő várható.