Havazik az ország több pontján

Havazott és havazik az ország egyes részein éjjel és kora reggel, derül ki több időjárásgyűjtő oldal posztjaiból.

Ez például a Nógrád megyei Jobbágyiból érkezett a Met Hírre:

Ez pedig egy kecskeméti poszt még éjjeltől:

Hasonló képeket, videókat látni a MetKép csoportjában is, ahonnan viszont nem tudunk beágyazni.

De munkatársaink a XVII. kerületből és Gödről is hószállingózást jelentettek, Kazincbarcikán a háztetők fehéredtek ki foltokban.

A Magyar Közútkezelő is átállt pár napra téli üzemmódra. Azt írták, 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálat mellett végzik a szükséges síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat.

Azt is írták, hogy az időjárási előrejelzések alapján hétfőn napközben az ország déli felén többfelé várható havazás, északabbra szórványosan kisebb havazás, hószállingózás.

Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megyében 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat. A Szentgotthárd-Szeged vonalától délre, hétfő estétől pedig akár további 5-6 centiméternyi tapadó hó eshet a Dél-Alföldön és Baranyában.

Az ország északi felén legfeljebb lepelnyi réteg alakulhat ki. A Mecsekben, ahol jobbára porhó valószínű, a viharos északkeleti szél hófúvást okozhat.

"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fenti előrejelzések alapján újra téli üzemmódra állítja át 94 mérnökségét. Ez többek között azt jelenti, hogy a mérnökségek újra 24 órás szolgálatot látnak el, az ott dolgozók pedig 12 órás váltott műszakokban végzik el feladataikat. Továbbá a szükséges adaptereket és téli üzemben használható munkagépeket is újra bevetik a szakemberek. A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet kapcsán arra is ügyelnek, hogy a különböző műszakokba beosztott kollégák fizikai érintkezésének, találkozásának száma korlátozva legyen, a szüksége eszközök, helyiségek fertőtlenítéséről is folyamatosan gondoskodnak", írták.

A társaság a szükséges megelőző, preventív síkosságmentesítési munkákról is gondoskodik, illetve az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának megfelelően, az egyes utak úthálózatban betöltött szerepe szerint a hóeltakarítási munkákról is ütemezetten gondoskodnak.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!