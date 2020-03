Abán begyűjtik a házi pálinkát, hogy felkészüljenek a koronavírusra

A tibeti hangtálat még nem kell megkongatni Abán, de a házi pálinkát már begyűjtötték, hogy fertőtlenítőszert készítsenek belőle. Az új polgármester komolyan veszi a koronavírust, így a kijárási tilalom bevezetése se érné váratlanul a települést. Betiltották az alkoholfogyasztást a dohánybolt környékén, leállt a tömegközlekedés, és arra is kérik a lakosokat, hogy vigyék vissza a disznótoros-fesztiválról elvitt kötényeket. Na de mi köze ez utóbbinak a koronavírus elleni védekezéshez? Meghökkentő felhívások és átgondolt védekezés egy magyar kisvárosban.

Két nap alatt több mint ötven liter házi pálinka gyűlt össze a Fejér megyei Abán, miután a polgármester múlt héten arra kérte a helyieket a Facebookon, hogy akinek van otthon, segítse az önkormányzatot pálinkával, amelyből fertőtlenítőszert készítenek a hétvégén.

A városvezetésnek az a terve, hogy először újrafőzik a beadott pálinkát, majd amikor az alkohol eléri a 70 fokot, glicerint és illóanyagokat adnak hozzá, és már kész is van a fertőtlenítőszer. Igaz, a belekevert levendula ellenére lesz egy kis pálinkaszaga az előállított anyagnak,

de még mindig jobb a pálinkaszag, mint a koronavírus

– vallja Mikula Lajos polgármester, aki az elmúlt napokban igyekezett mindent megtenni azért, hogy a településen megfékezzék a koronavírus terjedését.

Lehet másra is használni a pálinkát

„Mindenkinek ugyanarra van szüksége, így nem csoda, hogy hiánycikk lett belőle az országban. Mi időben ébredtünk, már több mint két hete beszereztük a kézfertőtlenítő-adagolókat, és fertőtlenítőszerből is betáraztunk.

Jövő héten még biztosan kitart a fertőtlenítő, de az már látszott a napokban, hogy muszáj lesz még vásárolni. Aztán kiderült, hogy nem lehet már kapni

– ismertette a felhívás előzményeit a polgármester. Így jött tehát az ötlet, hogy készítsenek maguk fertőtlenítőszert házi pálinkából.

Néhány ember próbált ugyan viccet csinálni az önkormányzat felhívásából, meséli Mikula, de a város nagyobbik része inkább támogatta a kezdeményezést. Nem véletlen, hogy ilyen gyorsan és ilyen sokan járultak hozzá. A polgármester azt reméli, pár napon belül kész lesz a fertőtlenítőszer, és a héten már tudnak belőle osztani a településen.

Ez civil furfang ebben a helyzetben. Semmi nagy dolgot nem találtunk ki, teljesen kézenfekvő, hogy ha van pálinka, azt akár használhatjuk másra is. Nem megisszuk, hanem fertőtlenítünk vele.

Kötényt kapnak az önkormányzati dolgozók

Nem ez volt az egyetlen szokatlan felhívás az abai önkormányzat Facebook-oldalán az elmúlt napokban.

Kérnénk vissza az Aba kötényeket.

A disznótoros fesztiválra készültek Aba kötények. Néhány kötényt a rendezvény végén elfelejtettek visszaadni a segítők. Ezekre most szükség lenne, mert használnák őket az önkormányzati munkatársak

– tette közzé alig pár órával később az újabb bejegyzést a polgármester.

Nem értettük, miért olyan fontos az önkormányzatnak a koronavírus-járvány kellős közepén, hogy meglegyenek a kötények, de a polgármester erre is megadta a magyarázatot.

Mint kiderült, nem disznóvágást terveznek Abán, hanem már a kijárási tilalom esetleges bevezetésére készülnek. Az önkormányzat dolgozói viselik majd a kék színű kötényeket, így egyszerűbb lesz megkülönböztetniük a rendőröknek, hogy a kijárási tilalom alatt ki lehet kint az utcán, és kinek kellene otthon maradnia.

Ezekben a kék kötényekben viszik majd az óvónők és az önkormányzati dolgozók a nyugdíjasoknak az élelmiszert, és ezzel Mikula szerint nagyobb eséllyel tudják elkerülni azt is, hogy csalók verjék át az időseket.

Nincs több bandázás a dohánybolt környékén

A 4500 fős kisváros önkormányzata már múlt hét elején meghirdette, hogy segítenek bevásárolni az időseknek. Fel kell hívni az önkormányzati ügyintézőt, elmondani, hogy mire van szükség, és egy önkormányzati dolgozó elmegy bevásárolni, majd a kerítésen keresztül átadja a megrendelt dolgokat, a nyugdíjasok pedig ugyanezen az úton kifizetik a bevásárlást.

Ez egy lehetőség, amivel még nem élnek az idősek. Ott beszélgetnek a bolt és a gyógyszertár előtt. Egyszerűen nem bírjuk őket meggyőzni arról, hogy tessék hazamenni, leülni a fenekükre, és otthon maradni

– háborog a polgármester, aki a település polgári védelmi vezetőjeként sorra hozza a korlátozó intézkedéseket a koronavírus megfékezése érdekében.

BETILTOTTA például AZ ALKoHOLFOGYASZTÁST ÉS A DOHÁNYZÁST a dohányboltokban és annak 200 méteres körzetében, ÉS ARRA KÉRTE Az üzemeltetőket, hogy FÜGGESSZÉK FEL A KÁVÉFŐZÉST, valamint vigyék el a székeket, asztalokat, padokat, hogy ne lehessen helyben elfogyasztani a megvásárolt termékeket.

Eddig ugyanis a dohányboltok előtt kisebb tömegek gyűltek össze a polgármester elmesélése szerint, de mára eltűntek a bandák.

Egyszerre négy ember lehet csak a boltban

Az élelmiszerboltoknál viszont még mindig nagy sorok állnak, bár múlt szerda óta már csak négy ember lehet bent egyszerre, erről szintén a polgármester hozott rendeletet. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy öt kosarat raknak ki: négyen vásárolnak, egy ember pedig fizet a kasszánál.

A bolt dolgozói ellenőrzik, hogy betartják-e a szabályt a vásárlók, ők voltak azok, akik megkérték a polgármestert, hogy szabályozza a bevásárlást is valamilyen módon, miután. Pár napja Abán is volt egy kisebb felvásárlási láz, és érthető módon a tumultusban nem érezték jól magukat az eladók.

Hogy máshol is elkerüljék a csoportosulást Abán, bezárták a piacot és az óvodát, a temetőben betiltották a zárt térben való ravatalozást, és leállították a helyi tömegközlekedést is. Igaz, ez utóbbit már csak hárman használták az utóbbi napokban, úgyhogy gazdaságilag se érné meg üzemeltetni a buszokat, és legalább az önkormányzat is tud valamennyit spórolni.

Nem maradhat vezető nélkül a város

A polgármesteri hivatalban elsősorban szervezeti intézkedéseket hoztak a veszélyhelyzet kihirdetése után. Pénteken otthoni munkavégzésre állt át a hivatal, fizetett szabadságra küldték az idősebb dolgozókat, és bővítették a helyettesítési rendszert is, hogy mindig legyen döntéshozó a városban.

A polgármester kijelölte, hogy ha ő lebetegszik, kik és milyen sorrendben lépnek a helyére, de az is megvan, hogy ha a jegyző lebetegszik, a pénzügyi vezető veszi át a feladatokat, utána pedig még van egy ember a sorban, aki el tudja látni a pénzügyi vezető munkáját.

Néhányan úgy érzik, ez túlzás, szerintem viszont ez a felelős hozzáállás. Egy település nem maradhat irányítás nélkül egy ilyen helyzetben

– fogalmaz Mikula.

Abán még nincs koronavírussal fertőzött beteg, de három házon is kint van a hatósági piros matrica, három, ausztriából hazatérő családnak kell két hetet kötelezően otthon töltenie.

A tibeti hangtálra még nem volt szükség

Szerencsére nincs még akkora nagy baj Abán, hogy meg kelljen kongatni a tibeti hangtálat

– jelentette ki Mikula. A kisváros pár hónapja azzal szerzett országos hírnevet, hogy egy internetre feltöltött videó szerint a korábbi polgármester tibeti hangtállal és gyertyával vezette a testületi üléseket, ezzel akarta elűzni az ártó szellemeket, Paprikajancsit, Sunyi Rókát és Páváskodó Pulykát.

Szellemek segítségével uralja Abát a polgármester, lehetetlen leváltani

A sikkasztással is vádolt Kossa Lajost októberben 29 év után leváltották a város éléről, az előző ciklusban önkormányzati képviselőként dolgozó Mikula Lajos győzött a választáson. Az új városvezetésnek nemcsak a koronavírussal kell megküzdenie, hanem elődje 45 millió forintnyi kifizetetlen számlával és 200 millió forintos adóssággal hagyta ott a várost.

Mint megtudtuk, a tibeti hangtál még mindig ott van a polgármesteri irodában, egy vitrinszekrényben őrzi az új polgármester.

Amikor vendégek jönnek hozzám, mindig van a beszélgetésnek egy pontja, amikor megkérdezik, hogy mi van a hangtállal

– meséli Mikula. Bárkinek szívesen kiveszi, és aki szeretné, meg is kongathatja. „Általában kétfajta reakció van. Vannak a bátrak, akik remegő kézzel ugyan, de megkongatják, és vannak a félősek, akik hozzá se mernek nyúlni.”

Nyugalmat szül a folyamatos tájékoztatás

Bár Abán is vannak, akik félvállról veszik a koronavírust, a polgármester szerint egyre fegyelmezettebbek az emberek, és egyre jobban érzik a probléma súlyát. „Így, hogy minden fontos információt megosztunk, én azt látom, hogy nyugodt a hangulat a városban, és megvan a bizalom az önkormányzat felé” – magyarázza Mikula, aki abban bízik, hogy az intézkedésekkel kordában lehet tartani a vírust, ehhez azonban továbbra is a lakosság együttműködésére és fegyelmére lesz szükség.

„Szembe kell nézni azzal, hogy ez egy probléma, de nem szabad pánikot kelteni. Őszintén kell beszélni, miközben nem szabad senkit se rémisztgetni” – vallja a polgármester.

Megtesszük, amit meg tudunk tenni. A Jóisten meg eldönti, hogy mi lesz ebből az egészből.

Borítókép: A település címere a svájci testvérközségtől Bätterkindentõl ajándékba kapott oszlopon az abai Hõsök terén. MTI / Fotó: Koszticsák Szilárd