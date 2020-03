A cégeknek maguknak kell kiharcolniuk a közművel a halasztott fizetést

Számos olvasónk közművekkel kapcsolatos kérdést és példát írt nekünk az elmúlt napokban, amelyek a normális mindennapokban amúgy csak kisebb kellemetlenséggel járnának, de a koronavírus miatti helyzet most más válaszokat követel. Ezekből választottunk ki pár tipikus példát, ami segíthet a jelenlegi elbizonytalanodásban tisztán látni.

Az emberek nagy része otthoni karanténban van, és előfordulhat, hogy egyszer csak kikapcsolják az áramot. Ennek biztosan nem a nemfizetés az oka,

a közműcégek ugyanis moratóriumot hirdettek, azaz akkor sem kapcsolják ki senkinél a fűtést, az áramot, a vizet, ha tartozása van. Ha mégsincs a környezetünkben áram, az azért lehetséges, mert a közműcégek továbbra is elvégzik az elkerülhetetlennek ítélt karbantartásokat.

A nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű közműcégek figyelemmel vannak a koronavírus járványra, ezért a munkatársaik és a fogyasztók érdekeire hivatkozva a személyes találkozókat igénylő ügyfélkapcsolatokat megszüntették. Az ügyfélszolgálatokat bezárták, és a mérőóra-leolvasásokat is szüneteltetik.

De van, amit muszáj elvégezni. Megkérdeztünk a legnagyobb közműszolgáltatókat a koronavírus idején alkalmazott munkarendről, feladatokról, és arról, hogyan védik a dolgozóikat. A Nemzeti Közművek működése stratégiai iparágként „nem csupán gazdasági kérdés, a folyamatos és biztonságos áram- és gázellátás a társadalom működésének nélkülözhetetlen feltétele, amelyet partnereink, ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvását maximálisan szem előtt tartva" - írta kérdésünkre az NVM Zrt.

A korábban eltervezett üzemirányítási és üzemzavar-elhárítási munkákat, a fejlesztéseket és karbantartásokat "az előzetes ütemterv szerint végzik (...), hogy az energiahálózatok hosszabb távon is zavartalanul működhessenek" - írta a nemzeti közmű.

Elmaradnak a gázóraleolvasások

Nem lesznek viszont fűtéssel kapcsolatos zavaró karbantartások legalábbis az április 15-ig tartó fűtési szezonban, "kivéve ha az élet- és vagyonvédelmi szempontok miatt ez elengedhetetlenné válik".

Az NKM munkatársai nem olvassák le az áram- a gázórákat se, "mert ezek személyes érintkezésekkel járnak, viszont a kontakttal nem járó karbantartások folytatódnak, "kizárólag olyan (kül)területeken, ahol személyes érintkezés az ügyfelekkel nem történik" - olvasható az NKM válaszában.

Az NKM-nél az ott dolgozók a cég szerint a biztonsági előírások betartásával mindent megtesznek a biztonságos energiaellátásért.

Az NKM társaságai rendelkeznek pandémiás tervvel, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok, eljárási rendek pontosan megadják, hogy milyen folyamatnál, hogyan kell eljárni, milyen védőeszköz használata kötelező, hogyan kell azokat használni.

Az E.ON egyesével felülvizsgálja a "meghirdetett tervezett üzemszüneteket", és a tapasztalat az, hogy nagy számban mondják le ezeket a munkákat, mint írják, "törekszünk rá, hogy minimalizáljuk az ilyen jellegű munkákat, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy sokan vannak otthon a jelenlegi helyzetben, ugyanakkor épp emiatt legalább ilyen fontos, hogy az áramellátás biztonságát folyamatosan garantálni tudjuk."

A cél, hogy a lehető leggyorsabban befejezzék a munkát, és minél gyorsabban visszakapcsolják az áramot. A tervezett üzemszünetek hossza jellemzően 6-8 óra, nagyobb beruházások esetén ez több egymáshoz közeli napot is érinthet. De sms-ben, illetve e-mail-ben rá is lehet kérdezni a munkálat részleteire. Azok, akik maguknál tapasztalták az áramszünetet, "azoknak az áramszünettel járó munkálatoknak az előkészítése (...), még a koronavírus miatt szükségessé vált változásokat megelőzően történt meg."

Az áramszolgáltatónál sokan otthonról dolgoznak, de "az energiaellátás zavartalan biztosításához azonban helyszíni munkavégzésre is szükség van (...) óvintézkedéseket vezettünk be, így szerelő kollégáink esetében. (...) Azokat a munkavégzés típusokat, ahol személyes találkozás lenne szükséges, belső munkaszervezésünkben és az ügyfelekkel való találkozást igénylő helyzetekben is kerüljük".

Abban az esetben, ha egy hálózati munkavégzés önkéntes vagy hivatalosan elrendelt karantén területére való belépéssel járna, a tevékenységet elhalasztjuk. Ilyen esetben az E.ON szakemberei kizárólag üzemzavar elhárítása érdekében, védőfelszerelésben lépnek be az adott területre.

A döntés visszavonásáig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki tartós számlatartozás miatt az áramot, hogy a veszélyhelyzet időszakában biztosított legyen a villamosenergia-ellátás az ügyfeleiknek, írja az áramszolgáltató.

De mi lesz a nem lakossági ügyfelekkel?

Olvasónk egy miskolci kkv-t vezet, ahol máris érezni a koronavírus miatti gazdasági nehézségeket, jelentősen csökkentek a bevételek, de be kellene fizetnie a héten esedékes nagyobb összegű éves elszámolást, ezért részletfizetést szeretne kérni az Émásztól.

A bevételünk jelentősen lecsökkent, és nem halasztást kértünk, hanem hogy több részletben tudjuk teljesíteni a fizetési kötelezettségünket, mivel a létezésünk is bizonytalan.

Telefonon az ügyfélszolgálat nem tudott nekik megoldást javasolni, azt kérte, hogy a részletfizetési-kérelmet küldjék el e-mailben, "amire 1 vagy 2 hónapot kaphatunk esetlegesen. Megkérdeztük, hogy az 1 hónap az azt jelenti, hogy gyakorlatilag fizessük be most a számlát? Igen plusz a 3800 Ft környéki díjat, ami a kérelem miatt esedékes."

Az Elmű-ÉMÁSZ szóvivője Boros Norbert szerint a kikapcsolási moratórium csak a lakossági ügyfelekre vonatkozik, a kisebb-nagyobb vállalkozások, az ipari résztvevők nem lakossági szereplők, hanem a versenypiacon veszik az áramot, nem is biztos, hogy tőlük. Ezeknek a szereplőknek egyedi kérvényeket kell beadniuk a szolgáltatójukhoz, és attól függően, hogy milyen az egyedi szerződésük, hogy korábban milyen megbízhatóan fizették a számláikat, meg fognak tudni állapodni a halasztott fizetésben, mondta.

Az ivóvízrendszerben nem lesz koronavírus

A Fővárosi Vízművek sem állítja le a karbantartásokat, mert "létesítményeink és hálózatunk tervezett karbantartása (...) azt a célt szolgálják, hogy minimalizáljuk az ivóvízellátó-rendszer meghibásodásának lehetőségét, és elkerüljük, hogy egy tervezett munka esetleges elhalasztása miatt keletkező csőtörés vízhiányt okozzon akkor, amikor a vírus elleni védekezés legfontosabb eszköze éppen a tiszta víz".

A WHO-ra, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírussal kapcsolatos tájékoztatójára hivatkozva azt írja a vízművek, hogy

a koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére használt klór hatására azonnal elveszíti fertőző képességét, és a klór elpusztítja a vírust. a tiszta, kezelt ivóvíz fogyasztása biztonságos, a vírus nem képes bejutni az ellátórendszerbe, és nem képes életben maradni az ivóvízben. kizárt annak a lehetősége, hogy egy olyan vírus, amely alapvetően cseppfertőzéssel terjed, az ivóvízen keresztül juthasson el a felhasználókig.

Az ivóvíz alapvető létszükséglet, ezért magánfogyasztók esetében még veszélyhelyzeten kívül sincs lehetőségük a szolgáltatóknak arra, hogy nem fizetés esetén kizárják a fogyasztót a szolgáltatásból.

Hangsúlyozzák, "jelenleg társaságunk azzal a törvény adta jogával sem él, hogy nemfizetés miatti vízkorlátozást vezessen be. (...) Amennyiben a víziközmű biztonságos működésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfenntartás és -fejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá a közműves ivóvíz-szolgáltatás korlátozását, illetve szüneteltetését, a szolgáltató ebben az esetben is köteles gondoskodni a minimum ivóvízellátásról. Ezt a hat órát meghaladó vízhiányt okozó hibaelhárítás esetén közkút létesítésével vagy lajtos kocsi helyszínre telepítésével biztosítja társaságunk".

MIUTÁN A VÁROS FORGALMA JELENTŐSEN KISEBB MOST, MINT ÁLTALÁBAN, AMIT LEHET, ELŐBBRE IS ÜTEMEZIK A KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT. A MUNKÁK UTÁN FERTŐTLENÍTIK AZ ÉRINTETT VEZETÉKSZAKASZT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZNÉK.

(Borítókép: A Nemzeti Közművek villamoshálózat elosztó társasága, a Démász Hálózati Elosztó Kft. kecskeméti alállomása. Fotó: Ujvári Sándor / MTI)