Önként költözött be munkahelyére hat idősotthoni gondozónő

Két hét telt el azóta, hogy a kórházak után a bentlakásos szociális intézményekben is elrendelték a teljes látogatási tilalmat, a koronavírus-fertőzés azonban még így, a dolgozókon keresztül is fenyegetheti az ott élőket. Ezért múlt hétfőn értekezletet tartottak a Somogy megyei Szentbalázson, a Zselici Rózsakert Idősek Otthonában. Az értekezlet hamar véget ért, írja a Népszava, mert hat dolgozó önként vállalta, hogy a járvány elmúltáig beköltözik családjától a gondozottak közé, hogy így csökkentsék a veszélyt.

Délután megbeszéltük, este összepakoltunk, másnap beköltöztünk. [...] A családjaink igazából fel sem fogták, mivel állítottunk haza hétfőn este, bár a férjem azt mondta, ha most ezt elvállalom, ne is menjek többet haza!

– nyilatkozta a lapnak Tóth Fónai Györgyné intézményvezető. A beköltöző dolgozók között akad olyan, aki férjére hagyta otthon három gyerekét, a legkisebb mindössze hároméves. Egyelőre ő is csak Skype-on látja anyukáját, így olvas neki esti mesét.

Az otthon most hat emberrel működik. Az intézményvezető mellett két takarító, egy vezető ápoló és két szociális gondozó költözött be, ám a pozíciókat már nem tartják, mindenki azt csinálja, amit kell. Megeshet. hogy hónapokig nem mehetnek haza, ám azt mondják: ha vállalták, már végigcsinálják. Az otthon lakóira nagyon vigyáznak, az ebédet nagy ételhordókban viszik, ezeket az átvételkor lefertőtlenítik, ezután kerül a konyhára. A hideg élelem is a lehető legsterilebb körülmények közé érkezik.

A szakmán belül sokan azt hitték, felsőbb utasításra döntöttünk így, de még maga a fenntartó is meglepődött a felajánlásunkon. [...] Mindig van mit csinálni, a gondozottak nagyon örülnek, hogy itt vagyunk, s igénylik a társaságunkat, s olyanra is jut idő, amire normál esetben nem: vasárnap délután például nyolc hölgynek festettem ki a lábkörmét

– mondta az intézményvezető. Hozzátette: a lakóknak egyelőre sokat kell magyarázniuk, miért nem jönnek a látogatók, miért nem kapnak csomagot.