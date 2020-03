Ha eltérnének a nyitvatartástól a trafikok, kötbért kellene fizetniük

Sörözőm van, ami 15 órakor bezár, ellenben a szemben lévő dohánybolt kocsmaként üzemel estig. Ezt soha senki nem ellenőrzi, nem csak most, máskor sem. Nem gondolom hogy 15 óráig nem tudja beszerezni a dohányterméket, aki dohányzik. Mi az oka hogy kikerült a korlátozott nyitva tartás alól?

- kérdezte az egyik olvasónk, de nem ő volt az egyetlen, aki hasonló kérdéseket feszegetett.

Tény, hogy a dohányboltokra nem vonatkozik a 15 órai zárás. Ahogy az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak, a trafikok is addig maradhatnak nyitva, ameddig a vészhelyzet kihirdetése előtt. Akárcsak a kaszinók.

Bár az egyik Kormányinfón rákérdeztek, Gulyás Gergely nem tudta megindokolni, miért nem korlátozták a kaszinók nyitva tartását, a dohányboltok esetében könnyebb ezt a kérdést megválaszolni: az állam biztosítani akarja, hogy az emberek a dohánytermékekhez is hozzáférjenek, akárcsak az élelmiszerhez, a gyógyszerekhez vagy éppen az üzemanyaghoz.

Dohányboltot csak az a kiskereskedő üzemeltethet, aki erre az államtól engedélyt kapott és az állammal koncessziós szerződést kötött. A koncessziós szerződés kötelezi a kiskereskedőket arra, hogy folyamatosan biztosítsák az ellátottságot, mivel a nemzeti dohányboltok a magyarországi kiskereskedelmi alapellátás részei. A trafikosok még a pályázatkor vállaltak egy bizonyos nyitvatartási időt. Ezt a koncessziós szerződés értelmében tartaniuk is kell.

A szerződés tehát rögzíti azt is, hogy mennyi ideig kell nyitva tartania egy trafiknak. Úgy tudjuk, erre vonatkozóan eltérőek lehetnek a szerződések, de az biztos, hogy a szerződések többségében jóval nagyobb óraszám van megállapítva, mint amennyi óraszámot kiadna az, ha a trafikos délután 3-kor lehúzná a rolót. Ha eltérne a szerződéstől, akkor pedig kötbért kellene fizetnie.

Magyarán a trafikosoknak nemcsak hogy megengedett a 15 óra utáni nyitvatartás, hanem kötelező is. De valójában nem ennyire egyszerű a helyzet. Egyrészt a birtokunkba került egy tájékoztató, amit a trafikoknak az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Rt. küldött ki. Ebben az ND hangsúlyozza az ellátási kötelezettséget és azt, hogy a trafikok a kiskereskedelmi alapellátás részei, ezért az ellátást folyamatosan biztosítani kell. Ugyanakkor ad egy lehetőséget arra is, hogy a szerződésben meghatározott nyitvatartási feltételektől eltérjenek a kiskereskedők, ha a járványügyi helyzetből adódóan nem tudnak eleget tenni annak. Igaz, a levél hangsúlyozza, hogy a "legvégső állapotig törekedni szükséges az ellátási feladatok biztosítására".

De amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy az ellátás lehetetlenné válik, úgy az ND "minden ilyen eset kapcsán – figyelembe véve valamennyi körülményt – egyedileg, a dohányboltok érdekeit is szem előtt tartva mérlegelni fogja az ügyet és ennek megfelelő méltányos döntések meghozatalára fog törekedni az ellátási kötelezettség megszegése esetére kikötött kötbér megfizetésére vonatkozóan".

