Operatív törzs: ingyenesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók

Szombaton is online tájékoztatót tartott a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs, amin ezúttal Müller Cecília országos tisztifőorvos, illetve Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese, és Kiss Róbert rendőr alezredes vett részt.

Ingyenessé tették az utazást az egészségügyi dolgozók számára a helyi közlekedési járműveken,

A vakok és gyengénlátók számára pedig a távolsági járatokat tették ingyenessé, amíg nem készül el az elektronikus jegyrendszer akadálymentesített változata.

Magyarországon már hét laborítóriumban folyik a koronavírustesztek elemzése.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese elmondta, hogy a kijárási korlátozás életbe lépése előtt már érzékelhetően csökken a forgalom, tehát komolyan veszik az emberek a bevezetett intézkedéseket. A március 27-én éjféltől életbe lépett kijárási korlátozásoknak köszönhetően remélhetőleg csökken az utasszám a tömegközlekedési járműveken, ezért a járatszámot is csökkentik Budapesten és több más helyen is – a BKK szombati menetrendre állt át például.

Szintén a csökkentett járatszám miatt összehangolják a MÁV és a Volán járatait, amiken elektronikus jegyvásárlásra álltak át, a Volán járatain már nem lehet jegyet venni a vezetőnél, ahogy korábban.

Schanda bejelentette, hogy minden egészségügyi dolgozó korlátlan díjmentes közlekedésre jogosult a helyi közlekedésben, ez a veszélyhelyzet fennállásáig marad érvényben,

és erről a levélben tájékoztatták már a nagyobb városok polgármestereit, hogy itt is tegyék ingyenessé az egészségügyi dolgozók számára a közlekedést.

A vakok és gyengénlátók is ingyen utazhatnak az eddigi 90%-os kedvezménnyel szemben a távolsági járatokon, tehát a MÁV és a Volánbusz járatain, amíg nem készül el az elektronikus jegyrendszer akadálymentesített változata.

Mivel az áprilisi bérletvásárlási időszak már a jövő hét elején megkezdődne, a technikai rendszer pedig még nincs teljesen kész, ezért az ITM az autóbuszos társaság kezdeményezését támogatva jóváhagyta a Volánbusz járataira szóló március havi bérletek érvényességének meghosszabbítását 2020. április 15-éig.

Schanda megismételte, hogy a lejáró okmányokat és utazási kedvezményre jogosító papírokat nem szükséges meghosszabbítani a veszélyhelyzet ideje alatt. Elmondta, hogy pénteken jelentős torlódás alakult ki a teherszállításban a határon, ezt szombatra vagy feloldották, vagy minimalizálták, a teherszolgáltatás zavartalansága ugyanis kiemelt fontosságú. A teherfuvarozókat belépéskor egészségügyi vizsgálatnak vetik alá, ha igazoltan koronavírus-fertőzést állapítanak meg, akkor karanténba kerülnek, míg az egészséges fuvarozók pedig már másnap felvehetik a munkát negatív teszt esetén. Ugyanakkor belépéskor mindenkit figyelmeztetnek a kijárási korlátozás részleteire.

Egyszerűsítik az online élelmiszer-kiszállítás szabályait és a kereskedelmi árufelvételt is, hogy zavartalan legyen a lakosság ellátása.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elismételte a pénteken bejelentett, szombatra (péntek éjféltől) életbe lépő kijárási korlátozás jelentette legfontosabb intézkedéseket, arra kérve mindenkit, hogy csökkentsék a minimálisra a találkozások számát, hogy csak a legszükségesebb esetben, lehetőleg ne minden nap járjanak boltba, az idősek (65 év fölöttiek) végképp csak a legritkább esetben hagyják el ez otthonaikat, és mindenki tartsa be a boltok látogatására hozott korlátozást, miszerint 9-12 óra között csak a 65 év fölöttiek léphetnek be a boltokba.

Müller az egészséges étrend tartására, illetve a legalább heti háromszori mozgás fontosságára is felhívta a figyelmet.

A tisztifőorvos újságírói kérdésre megerősítette, hogy az egészségügyi dolgozókra (munkájukból adódóan) kiemelt kockázatot jelent a koronavírus-fertőzés, és elmondta, hogy jelenleg már hét magyarországi laboratóriumban zajlik a minták kiértékelése.

Müller Cecília azt javasolja, hogy a tartós háztartási cikkek beszerzését mindenki halassza a veszélyhelyzet elmúlása utánra, de ha sürgősen pótolni kell egy tönkrement eszközt, bútort, egyebet, ezt meg lehet tenni, ez ellen nincs tiltás.

Hétfőtől indul a kórházparancsnoki rendszer

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy letartóztattak egy férfit, aki üveggel dobott meg egy mentőautót, az illető el is ismerte bűnösségét. Arról is tájékoztatott, hogy pénteken újabb két személyt utasítottak ki Magyarországról, hasonlóan ahhoz, hogy korábban az iráni diákokat utasítottak ki.

Az alezredes közölte, hogy hétfőtől honvédelmi irányítótörzsek lesznek a kórházaknál is, hogy gondoskodjanak a feszes, katonai rendben megvalósuló eszközgazdálkodásról. Azt is elmondta, hogy a Szijjártó Péter által bejelentett hétvégi szállítmány első része, 27 tonna védőfelszerelés már meg is érkezett az országba.

Kiss hozzátette, hogy már több mint 7300 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, ezt pedig a kollégái 44375 esetben ellenőrizték. 163 esetben tettek szabálysértési feljelentést, többek helyszíni bírságot kaptak.

